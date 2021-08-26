За словами активіста Дмитра Перова, мова йдеться про будинок на вулиці Тургенєвській, 22. Його побудували у 1890 році на замовлення Василя Маліна.

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Станом на зараз ця будівля є єдиною дерев'яною на вулиці.

Зносять для будівництва елітного ЖК



Забудовник не приховує своїх планів / Фото Дмитра Перова

Згідно з відкритими даними, на місці історичного будинку збираються побудувати продовження ЖК "Тургенєв". Принаймні на планах забудовника замість будинку Маліна красується нова та сучасна будівля.

Як стверджує Перов, до цього часу будинок вдалося зберегти лише через те, що його було обкладено білою царською цеглою.

Коли саме забудовник почав руйнувати садибу, невідомо. Втім, 18 серпня представники КМДА залишили на двері споруди припис про надання дозвільної документації на руйнування та припинення демонтажу до цього часу.

Втім, на заборону від комунальників ніхто не звернув уваги. Тому з кожним днем від будинку міщанина залишається все менше.



Припис КМДА / Фото Дмитра Перова

Формально не є пам'яткою

У КМДА кажуть, що юридично будинок Маліна не внесений до реєстру історичних пам'яток. Документи щодо цього представники влади столиці подавали до міністерства культури ще у 2015 році. Тоді експерти вказували, що садиба має рідкісний стан збереження та є будинком з вишуканим декором, який зроблено у стилі класицизму.