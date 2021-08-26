За словами активіста Дмитра Перова, мова йдеться про будинок на вулиці Тургенєвській, 22. Його побудували у 1890 році на замовлення Василя Маліна.
Дивіться також Кличко збирається запровадити мораторій на реконструкцію історичних будівель
Станом на зараз ця будівля є єдиною дерев'яною на вулиці.
Зносять для будівництва елітного ЖК
Забудовник не приховує своїх планів / Фото Дмитра Перова
- Згідно з відкритими даними, на місці історичного будинку збираються побудувати продовження ЖК "Тургенєв". Принаймні на планах забудовника замість будинку Маліна красується нова та сучасна будівля.
- Як стверджує Перов, до цього часу будинок вдалося зберегти лише через те, що його було обкладено білою царською цеглою.
- Коли саме забудовник почав руйнувати садибу, невідомо. Втім, 18 серпня представники КМДА залишили на двері споруди припис про надання дозвільної документації на руйнування та припинення демонтажу до цього часу.
- Втім, на заборону від комунальників ніхто не звернув уваги. Тому з кожним днем від будинку міщанина залишається все менше.
Припис КМДА / Фото Дмитра Перова
Формально не є пам'яткою
У КМДА кажуть, що юридично будинок Маліна не внесений до реєстру історичних пам'яток. Документи щодо цього представники влади столиці подавали до міністерства культури ще у 2015 році. Тоді експерти вказували, що садиба має рідкісний стан збереження та є будинком з вишуканим декором, який зроблено у стилі класицизму.