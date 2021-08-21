Как сообщили 24 каналу собственные источники, рынок эвакуаторов в столице давно якобы разделен между 3 людьми из окружения мэра Виталия Кличко. А в городской бюджет доходит лишь ничтожная часть от того, что платят водители.

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255 гривен – если штраф оплатили до 10 дней. И только 510 гривен – если после. Остальное же оседает на счетах сомнительных фирм.

"Много вопросов как у общественности, так и у нас вызывает выбор этих компаний и их тарифы на услуги. Мы же видим ситуацию, когда этой парковкой занимаются компании, которым просто это отдали, как некую награду. Собственно они и оставляют себе львиную долю всех доходов", – объяснил бывший глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов.

Эвакуаторов в Киеве слишком мало

Автор и ведущий проекта "Останови лося" Константин Андриюк считает, что ситуация на столичных дорогах плачевная. Впрочем проблема не только в водителях, но и в действиях столичной власти, которые сейчас просто неэффективны.

В городе не хватает бесплатных паркомест, а общественный транспорт мало развит. В то же время самых эвакуаторов слишком мало. И работают они только в центре, тем самым обходят спальные районы, где нарушителей не меньше.

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"Эвакуация она нужна и она должна применяться к тем нарушителям, которые создают действительно аварийные ситуации. Но на сегодня даже в центре города Киева эвакуация не решает проблему", – рассказал автор и ведущий проекта "Останови лося" Константин Андриюк.

Эвакуаторов недостаточно, по всему городу их должно быть 300 – 500,

– отметил Андриюк.

Помочь водителям должно мобильное приложение

Помочь водителям совсем скоро сможет мобильное приложение, которое показывает свободные места для парковки. Тем самым хоть немного уменьшить коллапс на дорогах столицы, надеются авторы идеи.

"В приложении dashcamUA мы разрабатываем новую функцию парковки. Она будет уникальной тем, что позволит водителю, который приезжает в центр города, видеть в реальном времени наличие мест – как платной, так и бесплатной парковки", – объяснил автор проекта водительского контроля Алексей Афонин.



Приложение поможет водителям во время парковки / Фото с сайта dashcamUA

Сейчас большая часть эвакуаторов из-за уголовного дела простаивает. Создавая еще больше проблем на дорогах. В то же время справится ли столичная власть с этим вызовом – сказать трудно.

Однако можно сказать, что эвакуаторы в столице – лакомый кусок для нечестных на руку чиновников. Впрочем парковаться с нарушениями или без – зависит только от нас.