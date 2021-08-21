Як повідомили 24 каналу власні джерела, ринок евакуаторів в столиці давно нібито поділений між людьми з оточення мера Віталія Кличка. А до міського бюджету доходить лише мізерна частина від того, що сплачують водії.

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255 гривень – якщо штраф сплатили до 10 днів. І лише 510 гривень – якщо після. Решта ж осідає на рахунках сумнівних фірм.

"Багато питань як у громадськості, так і у нас викликає вибір цих компаній і їх тарифи на послуги. Ми ж бачимо ситуацію, коли цим паркування займаються компанії, яким просто це віддали, як певну нагороду. Власне вони і залишають собі левову частку всіх доходів", – пояснив колишній голова Державної митної служби Максим Нефьодов.

Евакуаторів у Києві замало

Автор і ведучий проєкту "Зупини лося" Костянтин Андріюк вважає, що ситуація на столичних дорогах плачевна. Втім проблема не лише у водіях, а і в діях столичної влади, які наразі просто неефективні.

В місті не вистачає безкоштовних паркомісць, а громадський транспорт мало розвинений. Водночас самих евакуаторів замало. Та й працюють вони лише в центрі, тим самим оминають спальні райони, де порушників не менше.

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"Евакуація вона потрібна і вона має застосовуватися до тих порушників, які створюють дійсно аварійні ситуації. Але станом на сьогодні навіть в центрі міста Києва евакуація не розв'язує проблему", – розповів автор і ведучий проєкту "Зупини лося" Костянтин Андріюк.

Евакуаторів недостатньо, по всьому місту їх має бути 300 – 500,

– наголосив Андріюк.

Допомогти водіям має мобільний додаток

Допомогти водіям зовсім скоро зможе мобільний додаток, який показує вільні місця для паркування. Тим самим хоч б трохи зменшити колапс на дорогах столиці, сподіваються автори ідеї.

"У додатку dashcamUA ми розробляємо нову функцію паркування. Вона буде унікальною тим, що дозволить водію, який приїжджає в центр міста, бачити в реальному часі наявність місць – як платного, так і безкоштовного паркування", – пояснив автор проєкту водійського контролю Олексій Афонін.



Додаток допоможе водіям під час паркування / Фото зі сайту dashcamUA

Наразі велика частина евакуаторів через кримінальну справу простоює. Створюючи ще більше проблем на дорогах. Водночас чи впорається столична влада з цим викликом – сказати важко.

Однак точно можна сказати, що евакуатори в столиці – ласий шматок для нечесних на руку чиновників. Втім паркуватися з порушеннями чи без – залежить лише від нас.