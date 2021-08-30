В сообщении говорят, что в квартире живут ребята. Очевидно, это они организовали себе пикник. Произошло это 29 августа около 22:00.

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Дрова на лестничной клетке

Очевидцы говорят, что шашлык жарили в квартире №159 на улице Зодчих, 162А. На видео видно, как с балкона доносится дым.

К тому же ребята заранее положили дрова в удобном месте. Чтобы их было легче найти, жильцы дома оставили их на лестничной клетке.

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Люди по-разному отреагировали на произошедшее. Однако большинство не увидело в этом ничего криминального. Люди не сделали ничего незаконного. Вот несколько комментариев:

"Да нормально, будто даже ничего не нарушают";

"Надо было вентилятор поставить, чтобы дым "разгонял". А вообще жарят и жарят, в чем проблема?";

"Я тоже жарил неоднократно";

"На самом деле при небрежном разжигании очага – возможен пожар";

"А там свинина или телятина? Тоже есть захотелось".

Сообщают, что очевидцы вызвали полицию. О том, приехали ли правоохранители и как закончился инцидент, не пишут.