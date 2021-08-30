У повідомленні кажуть, що в квартирі мешкають хлопці. Очевидно, це вони організували собі пікнік. Сталося це 29 серпня близько 22:00.

Цікаво 10+ поширених звичок, які страшенно дратують оточення: життєві фото

Дрова на сходовій клітці

Очевидці кажуть, що шашлик смажили у квартирі №159 на вулиці Зодчих, 162А. На відео видно, як з балкона доноситься дим.

До того ж хлопці заздалегідь поклали дрова в зручному місці. Щоб їх було легше знайти, мешканці будинку залишили їх на сходовій клітці.

Як у Києві мешканці будинку смажили шашлик: дивіться відео "Дніпра Оперативного"

Люди по-різному відреагували на подію. Проте більшість не побачила в цьому нічого кримінального. Люди не зробили нічого незаконного. Ось кілька коментарів:

"Та нормально, ніби навіть нічого не порушують";

"Треба було вентилятор поставити, щоб дим "розганяв". А взагалі смажать і смажать, в чому проблема?";

"Я теж смажив неодноразово";

"Насправді при недбалому розпалюванні вогнища – можлива пожежа";

"А там свинина чи телятина? Теж їсти захотілося".

Повідомляють, що очевидці викликали поліцію. Про те, чи приїхали правоохоронці і як закінчився інцидент, не пишуть.