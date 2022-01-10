В результате столкновения погиб на месте 67-летний водитель "японца", который оказался гражданином Италии. Водитель Dodge чудом не пострадал.

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На месте происшествия работали медики скорой, патрульные и следователи.

Машины разбросало по разные стороны трассы



Dodge врезался в Suzuki передней частью / Фото полиции Вышгородского района

ДТП произошло около 12:00 между Димером и селом Катюжанка Киевской области.

По предварительным данным, кто-то из водителей не справился с управлением и направил машину в другую.

"Американец" на полном ходу передней частью влетел в Suzuki, из-за чего легковушку раскрутило и отбросило на обочину.

Вылетел с дороги также и Dodge, но, к счастью, кроссовер не направился в деревья.



Обломки Suzuki разбросало по дороге / Фото полиции Вышгородского района

Кто именно из водителей нарушил правила дорожного движения, пока неизвестно. Правоохранители собираются дать правовую квалификацию аварии после того, как выяснят все обстоятельства ДТП. Если следователи решат, что аварию вызвал 45-летний владелец Dodge, ему будет грозить от 3 до 8 лет лишения свободы и запрет управлять транспортными средствами на 3 года после освобождения.