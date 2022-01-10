Внаслідок зіткнення загинув на місці 67-річний водій "японця", який виявився громадянином Італії. Водій Dodge дивом не постраждав.

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На місці події працювали медики швидкої, патрульні та слідчі.

Машини розкидало по різні боки траси



Dodge врізався у Suzuki передньою частиною / Фото поліції Вишгородського району

ДТП сталася близько 12:00 між Димером та селом Катюжанка на Київщині.

За попередніми даними, хтось з водіїв не впорався з керуванням та спрямував машину в іншу.

"Американець" на повному ходу передньою частиною влетів у Suzuki, через що легковик розкрутило та відкинуло на узбіччя.

Вилетів з дороги також і Dodge, але, на щастя, кросовер не спрямував у дерева.



Уламки Suzuki розкидало по дорозі / Фото поліції Вишгородського району

Хто саме з водіїв порушив правила дорожнього руху, наразі невідомо. Правоохоронці збираються надати правову кваліфікацію аварії після того, як з'ясують всі обставини ДТП. Якщо слідчі вирішать, що аварію спричинив 45-річний власник Dodge, йому загрожуватиме від 3 до 8 років позбавлення волі та забороною керувати транспортними засобами на 3 роки після звільнення.