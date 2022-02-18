Подготовка к возможной войне, День единения: главные новости Киева за неделю

В Киеве разрабатывают планы мероприятий в случае нового вторжения России. Столица 16 февраля присоединилась к Всеукраинскому дню единения. Коммунальщики получили подозрения в хищении денег из бюджета города. Читайте главные новости недели с 14 – 18 февраля.

Главные новости Киева за неделю с 14 по 18 февраля:

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Вероятная чрезвычайная ситуация в Киеве

Военные Первой Президентской бригады оперативного назначения с работниками Нацполиции 17 февраля начали усиленно охранять Киевскую гидроэлектростанцию. Это делают, чтобы исключить проникновение диверсантов, поскольку, как отметили в Нацгвардии, враг может попытаться дестабилизировать ситуацию как в регионе, так и в государстве.

Охраняют стратегический объект гвардейцы с боевым опытом. Они участвовали в Операции объединенных сил. Заместитель начальника Северного Киевского ТУ со службы полковник Олег Дуда отметил, что они готовы обеспечить бесперебойное функционирование гидроэлектростанции.

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Нацгвардейцы и полиция охраняют Киевскую ГЭС / Фото Нацгвардии

Киевская городская государственная администрация создала краткие инструкции для людей, как поступать в чрезвычайной ситуации после сигнала системы оповещения. Их планируют рассылать жильцам.

Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев заверил, что город действует по четкому плану. Киев будет иметь, где в черте города эвакуировать людей. Кроме этого, столица обеспечена бесперебойным энергоснабжением. Что касается транспорта, то для него предусмотрели мобилизационный план.

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В КГГА отметили, что киевские школы имеют укрытие для учеников и работников, а руководители учебных заведений знают, что делать в чрезвычайных ситуациях. Школьников тренируют, как быстро попасть в подвалы.

День единения

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым провозгласил 16 февраля Днем единения. По прогнозам западных СМИ, именно эта дата должна была стать началом полномасштабного вторжения России.

В аэропорту "Борисполь" присоединились ко Дню единения и заверили, что у них нет паники. В рамках празднования хор "Орияна" исполнил патриотические песни.

Киевляне на НСК "Олимпийский" развернули самый большой в столице государственный флаг. Его длина достигает 200 метров. В акции приняли участие примерно 300 человек.



НСК "Олимпийский" в День единения / Фото ЧСВ Печерск

Проверки и подозрения структурам КГГА

Правоохранители подозревают заместителя руководителя КП "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений Киева", руководителя генподрядной организации и руководителя субподрядных организаций в хищении средств на строительстве Подольского моста. Речь идет о 155 миллионах гривен.

Эксперты и правоохранители проверили мост. Они устанавливают объем, стоимость и качество отдельных работ. Также подозрения получили работники "Киевводоканала". Они могли присвоить более 1,3 миллиона гривен, которые выделили для закупки оборудования.



Подольский мост в Киеве / Фото из Википедии

Пожар в гимназии восточных языков

Ночью 14 февраля в киевской гимназии восточных языков произошел пожар. Огонь распространился по крыше и третьему этажу помещения. Он охватил две тысячи квадратных метров. Тушили пожар 60 спасателей и 16 единиц техники от ГСЧС.

В КГГА заверили, что гимназию восстановят в ближайшее время. Ранее ее уже планировали реконструировать. Заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский отметил, что здание учебного заведения является одним из старейших в столице. На данный момент работают над техническим заданием для будущего проекта.

В гимназии восточных языков произошел пожар / Фото ГСЧС

Герой, который спас бабушку

Руководитель отделения "Новой почты" в Киеве по улице Кирилловской спас 92-летнюю бабушку. Он поднялся на крышу пристройки, залез на второй этаж в задымленную квартиру и вынес женщину. Очевидцы сняли героический поступок. Спасатели отметили, что он действовал очень оперативно.

Мужчина спас бабушку: смотрите видео