Мусорные контейнеры дома на Подоле более 10 лет стояли на частной территории одного из местных предпринимателей. Впрочем, все изменилось, когда бизнесмен поставил забор.

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С тех пор работники ЖЭКа выставляют баки непосредственно людям под окна. Те же оттягивают их на тротуар у забора.

Могут остаться без баков вообще

Жители дома жалуются, что вонь от мусора попадает в их квартиры, а мусоровозы разрушают стены здания.

Предпринимателя же баки возле своего забора также не устраивают, поскольку мусор попадает на его территорию.

ЖЭК также не желает видеть баки у забора, поскольку фактически они стоят на тротуаре, что является нарушением норм благоустройства.

Из-за этой коллизии жители многоэтажки могут пострадать еще больше. Поскольку местные власти распорядились убрать мусорные баки с тротуаров и дорог.

Согласно нормам законов, мусор должен храниться на расстоянии 20 метров от многоквартирных домов, а в случае плотной застройки – не менее 9.

Поскольку места для соблюдения норм во дворе нет, коммунальщики хотят либо затянуть баки и прибить их к асфальту, или вообще их убрать.

На то, что согласовать местопребывание баков у жильцов дома есть всего несколько дней. Далее обслуживающая компания будет действовать согласно нормам благоустройства.