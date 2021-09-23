Сміттєві контейнери будинку на Подолі понад 10 років стояли на приватній території одного з місцевих підприємців. Втім, все змінилося, коли бізнесмен поставив паркан.
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З того часу працівники ЖЕКу виставляють баки безпосередньо людям під вікна. Ті ж – відтягують їх на тротуар біля паркану.
Можуть залишитися без баків взагалі
- Мешканці будинку скаржаться, що сморід від сміття потрапляє до їх квартир, а сміттєвози руйнують стіни будівлі.
- Підприємця ж баки біля свого паркану також не влаштовують, оскільки сміття потрапляє на його територію.
- ЖЕК також не бажає бачити баки біля паркану, оскільки фактично вони стоять на тротуарі, що є порушенням норм благоустрою.
Через цю колізію мешканці багатоповерхівки можуть постраждати ще більше. Оскільки місцева влада розпорядилася прибрати сміттєві баки з тротуарів та доріг.
Згідно з нормами законів, сміття має зберігатися на відстані 20 метрів від багатоквартирних будинків, а у разі щільної забудови – не менше 9.
Оскільки місця для дотримання норм у дворі немає, комунальники хочуть або затягнути баки та прибити їх до асфальту, або взагалі їх прибрати.
На те, що узгодити місцеперебування баків у мешканців будинку є лише кілька днів. Далі обслуговуюча компанія буде діяти згідно з нормами благоустрою.