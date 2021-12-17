Запись наглого нарушения правил дорожного движения и пренебрежения обычными нормами уважения к обществу со стороны владельца "немца" разместил в фейсбуке пользователь Станислав Билошицкий. На видео достаточно быстро отреагировали патрульные, которые нашли дерзкого водителя и привлекли его к ответственности.

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По словам первого заместителя руководителя департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого, свою вину водитель признал полностью.

Могут оштрафовать на 2 650 гривен

17 ноября полицейский написал о том, что инспекторы установили личность нарушителя и составили в отношении него два протокола об административных нарушениях.

Поступок владельца BMW расценили как нарушение проезда перекрестков и нарушение правил благоустройства.

Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях, за попытку таким образом объехать пробку мужчину могут оштрафовать на 850 гривен.

Движение по газону может стоить наглому водителю еще 1 700 гривен.

В общем, если суд признает автовладельца виновным, он может быть наказан на 2 650 гривен. И это только в случае, если служители Фемиды назначат самые суровые наказания.

Пример поучителен. Вызывающее поведение и пренебрежение к правилам и другим людям – это путь в никуда. Только во взаимоуважении и правопорядке мы можем развиваться и делать изменения к лучшему,

– подчеркнул Алексей Белошицкий.

Совершенно ничего не выиграл

На записи нарушения видно, что автовладелец после проезда по газону собирался двигаться в направлении Харьковского шоссе. Впрочем, как раз после нарушения мужчина оказался перед потоком машин, для которых загорелся зеленый свет. Поэтому нарушителю пришлось ждать, пока он физически сможет пересечь перекресток. Пользователи утверждают, что подобные маневры практически не сохранили ему ни минуты.

Смотрите видео наглого проезда по газону в Киеве: