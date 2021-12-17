Запис нахабного порушення правил дорожнього руху та нехтування звичайними нормами поваги до суспільства з боку власника "німця" розмістив у фейсбуці користувач Станіслав Білошицький. На відео досить швидко відреагували патрульні, які знайшли зухвалого водія та притягли його до відповідальності.

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За словами першого заступника керівника департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького, свою провину водій визнав повністю.

Можуть оштрафувати на 2650 гривень

17 листопада на поліцейський написав про те, що інспектори встановили особу порушника та склали щодо нього два протоколи про адміністративні порушення.

Вчинок власника BMW розцінили як порушення проїзду перехресть та порушення правил благоустрою.

Згідно з Кодексом Україні про адміністративні правопорушення, за спробу в такий спосіб об'їхати затор чоловіка можуть оштрафувати на 850 гривень.

Рух газоном може коштувати нахабному водію ще 1700 гривень.

Загалом, якщо суд визнає автовласника винним, його можуть покарати на 2650 гривень. І це лише у випадку, якщо служителі Феміди призначать найсуворіші покарання.



Приклад повчальний. Зухвала поведінка і зневага до правил і інших людей – це шлях в нікуди. Тільки у взаємоповазі і правопорядку ми можемо розвиватися і робити зміни на краще,

– підкреслив Олексій Білошицький.

Зовсім нічого не виграв

На записі порушення видно, що автовласник після проїзду по газону збирався рухатися у напрямку Харківського шосе. Втім, якраз після порушення чоловік опинився перед потоком машин, для яких загорілося зелене світло. Через це порушнику довелося чекати, доки він фізично зможе перетнути перехрестя. Користувачі стверджують, що подібні маневри фактично не зберегли йому ані хвилини.

Дивіться відео нахабного проїзду по газону у Києві: