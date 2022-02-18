Как отметили в администрации экспоцентра, сделали платным транзитный проезд для того, чтобы отдых на территории был более комфортным. Таким образом чиновники хотят уменьшить количество машин.

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Проехать сквозь ВДНХ можно за 80 гривен. При этом можно попасть на территорию на машине и бесплатно, но водители должны за 30 минут уехать и выехать через один контрольно-пропускной пункт.

Киевляне довольны

Как отметили представители Национального комплекса "Экспоцентр Украины", ограничение транзитного проезда может сократить автотрафик, что позволит киевлянам гулять по территории более безопасно.

Проехать везде можно, но за оплату 80 гривен. Бесплатный выезд в течение 30 минут будет возможен только при условии использования того же КПП, что и для въезда. Надеемся на ваше понимание!

– отметили в ВДНХ.

В комментариях к новости в Фейсбуке киевляне отметили, что территория ВДНХ прежде всего должна быть для пеших прогулок, а не парковкой для авто. Кроме того, жители столицы подчеркнули, что ранее сквозь "Экспоцентр Украины" двигались сотни автомобилей, водители которых объезжали пробки.

Кроме того, киевляне указали, что недовольны и тем, что машинам вообще позволяют заезжать к ВДНХ, однако ограничение транзитного проезда они все равно считают нужным.

Экспоцентр быстро развивается

20 июля 2017 года в ВДНХ презентовали концепцию развития на ближайшие 40 лет. В ней указано, что в Экспоцентре выделят несколько кластеров:

конференц-экспозиционный и арт;

образовательный и инновационный;

выставочный и деловой;

ландшафтный эко-рекреационный;

спортивный и лесопарк.

Кроме того, в ВДНХ создадут музей науки, арт-резиденции, детские зоны, выставочный центр мирового уровня, бизнес-кампус и музей монументальной пропаганды. Зеленая зона во время перестройки трогать не планируют.