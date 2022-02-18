Як зазначили в адміністрації експоцентру, зробили платним транзитний проїзд для того, щоб відпочинок на території був більш комфортним. В такий спосіб посадовці хочуть зменшити кількість машин.

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Проїхати крізь ВДНГ можна за 80 гривень. При цьому можна потрапити на територію на машині й безкоштовно, але водії мають за 30 хвилинзаїхати та виїхати через один контрольно-пропускний пункт.

Кияни задоволені

Як зазначили представники Національного комплексу "Експоцентр України", обмеження транзитного проїзду може скоротити автотрафік, що дозволить киянам гуляти територією більш безпечно.



Проїхати скрізь можна, але за оплату 80 гривень. Безоплатний виїзд протягом 30 хвилин буде можливим лише за умови використання того ж КПП, що й для в’їзду. Сподіваємося на ваше розуміння!

– зазначили у ВДНГ.

У коментарях до новини у фейсбуці кияни зазначили, що територія ВДНГ насамперед має бути для піших прогулянок, а не парковкою для авто. Крім того, жителі столиці підкреслили, що раніше крізь "Експоцентр України" рухалися сотні автівок, водії яких об'їжджали затори.

Крім того, кияни вказали, що незадоволені й тим, що автівкам взагалі дозволяють заїжджати до ВДНГ, однак обмеження транзитного проїзду вони все одно вважають потрібним.

Експоцентр швидко розвивається

20 липня 2017 року у ВДНГ презентували концепцію розвитку на найближчі 40 років. У ній вказано, що в експоцентрі виділять кілька кластерів:

конференц-експозиційний та арт;

освітній та інноваційний;

виставковий та діловий;

ландшафтний та еко-рекреаційний;

спортивний та лісопарк.

Крім того, у ВДНГ створять музей науки, арт-резиденції, дитячі зони, виставковий центр світового рівня, бізнес-кампус та музей монументальної пропаганди. Зелену зона під час перебудови чіпати не планують.