О ситуации в уничтоженном врагом Ирпене рассказал мэр Александр Маркушин. Он отметил, на улицах города и в домах под завалами до сих пор находят тела мирных жителей.

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В городе вскоре начнут работать коммунальщики

По словам мэра, уже сейчас число погибших – более 200 человек, однако эта цифра – не окончательная. Все преступления оккупантов фиксируют следователи и представители полиции, которые сейчас работают в городе. В Ирпене проходит активное разминирование.

Далее я поставлю задачу коммунальщикам – возобновить водоснабжение, чтобы в городе заработала канализация, а также в Буче, Ворзеле и Гостомеле, потому что "Ирпеньводоканал" обслуживает все эти города,

– объяснил Маркушин.

Коммунальщики сообщили, что уже после завершения комендантского часа готовы приступить к работе. С 4 апреля будут чинить максимально и электросеть.

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