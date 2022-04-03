Про ситуацію у понищеному ворогом Ірпені розповів мер Олександр Маркушин. Він зазначив, на вулицях міста та у домах, під завалами досі знаходять тіла мирних мешканців.

До теми Триває постійне розмінування, – мер Маркушин пояснив, чому в Ірпені досі небезпечно

У місті незабаром почнуть працювати комунальники

За словами мера, вже зараз кількість загиблих – більша ніж 200 осіб, проте ця цифра – не остаточна. Всі злочини окупантів фіксують слідчі та представники поліції, які зараз працюють у місті. В Ірпені відбувається активне розмінування.

Далі я поставлю завдання комунальникам – відновити водопостачання, аби у місті запрацювала каналізація, а також в Бучі, Ворзелі та Гостомелі, бо "Ірпіньводоканал" обслуговує всі ці міста,

– пояснив Маркушин.

Комунальники повідомили, що вже після завершення комендантської години готові приступити до роботи. З 4 квітня лагодитимуть максимально і електромережу.