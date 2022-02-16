Информацию об этом журналистам 24 канала подтвердила пресс-офицер Печерского района Оксана Тищенко. Событие произошло 16 февраля.

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"Действительно сегодня нашли тело мужчины. Сейчас его личность не установили. Причину смерти выяснят после судебно-медицинской экспертизы. Сейчас продолжаются проверки", – сказала Тищенко.

Правоохранители выясняют обстоятельства трагедии / Фото "Стражей Эспрессо"

Мужчину нашли 16 февраля / Фото "Стражей Эспрессо"

Детали трагедии

По информации "Сторожевых Эспрессо", тело было обнажено. Его достали из Днепра. Мужчине примерно 30 лет. На месте работают полицейские и следователи.

Тело нашли у моста / Фото "Стражей Эспрессо"

Еще одна смерть в Киеве

В Дарницком районе Киева, на Днепровской набережной, 7, лежало тело мужчины. Оно было в 15 метрах от берега.

Спасателям пришлось деблокировать тело из льда. Они передали мертвого мужчину правоохранителям.