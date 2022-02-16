Інформацію про це журналістам 24 каналу підтвердила пресофіцерка Печерського району Оксана Тищенко. Подія трапилась 16 лютого.
До теми На очах у дружини: у мережі з'явилось відео загибелі чоловіка в ополонці біля Дніпра
"Дійсно сьогодні знайшли тіло чоловіка. Наразі його особу не встановили. Причину смерті з'ясують після судово-медичної експертизи. Наразі тривають перевірки", – сказала Тищенко.
Правоохоронці з'ясовують обставини трагедії / Фото "Вартових Еспресо"
Чоловіка знайшли 16 лютого / Фото "Вартових Еспресо"
Деталі трагедії
За інформацією "Вартових Еспресо", тіло було оголеним. Його дістали з Дніпра. Чоловікові приблизно 30 років. На місці працюють поліцейські та слідчі.
Тіло знайшли біля мосту / Фото "Вартових Еспресо"
Ще одна смерть у Києві
У Дарницькому районі Києва, на Дніпровській набережній, 7, лежало тіло чоловіка. Воно було за 15 метрів від берега.
Рятувальникам довелося деблокувати тіло з криги. Вони передали мертвого чоловіка правоохоронцям.