Інформацію про це журналістам 24 каналу підтвердила пресофіцерка Печерського району Оксана Тищенко. Подія трапилась 16 лютого.

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"Дійсно сьогодні знайшли тіло чоловіка. Наразі його особу не встановили. Причину смерті з'ясують після судово-медичної експертизи. Наразі тривають перевірки", – сказала Тищенко.



Правоохоронці з'ясовують обставини трагедії / Фото "Вартових Еспресо"



Чоловіка знайшли 16 лютого / Фото "Вартових Еспресо"

Деталі трагедії

За інформацією "Вартових Еспресо", тіло було оголеним. Його дістали з Дніпра. Чоловікові приблизно 30 років. На місці працюють поліцейські та слідчі.



Тіло знайшли біля мосту / Фото "Вартових Еспресо"

Ще одна смерть у Києві

У Дарницькому районі Києва, на Дніпровській набережній, 7, лежало тіло чоловіка. Воно було за 15 метрів від берега.

Рятувальникам довелося деблокувати тіло з криги. Вони передали мертвого чоловіка правоохоронцям.