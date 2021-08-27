Девушка получила травму головы, потерю крови и вынуждена была взять больничный. Она написала заявление в полицию, ведь считает, что таких людей необходимо изолировать, потому что они опасны.
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Толкала на эскалаторе
По словам пострадавшей, в этот день она прогуливалась с другом по торговому центру. Они уже собрались выходить и начали спускаться по эскалатору. Когда девушка немного замешкалась, ее толкнула в спину недовольная женщина.
"Ты не знаешь с кем связалась"
Но на этом все не закончилось. Женщина подбежала и толкнула девушку прямо в стеклянную дверь.
Девушка сказала, что женщина неадекватна и это еще больше разозлило нападавшую – она сказала, "ты не знаешь с кем связалась, ты сейчас будешь бежать от меня", а потом выхватила у девушки зонтик и начала жестоко бить ее по лицу.
Избитая девушка / Фото "Киев оперативный"
Нападавшую разыскивает полиция
Пострадавшая вызвала на место полицию и скорую помощь, но похоже, что нападавшая уже исчезла. Впрочем, девушка собирается ее найти, чтобы женщина ответила за свои действия.
Я считаю, что этот человек должен понести ответственность за свой поступок, и я это точно просто так не оставлю. А завтра чей-то ребенок случайно наступит ей на ногу, то она его убьет? Это неадекватный человек, ему нельзя находиться в обществе,
– обратилась к людям девушка.
В сообществе "Киев оперативный", где и опубликовали информацию об этом инциденте, пишут, что готовы услышать и другую сторону конфликта.
Нападающая после конфликта / Фото "Киев оперативный"
Мужчина, с которым была нападающая, не вмешивался в конфликт / Фото "Киев оперативный"