Девушка получила травму головы, потерю крови и вынуждена была взять больничный. Она написала заявление в полицию, ведь считает, что таких людей необходимо изолировать, потому что они опасны.

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Толкала на эскалаторе

По словам пострадавшей, в этот день она прогуливалась с другом по торговому центру. Они уже собрались выходить и начали спускаться по эскалатору. Когда девушка немного замешкалась, ее толкнула в спину недовольная женщина.

"Я остановилась перед заходом на эскалатор. Эта женщина, вместе с мужчиной, наверное, шли позади меня, потому что я ощутила только сильный толчок и фразу: "Ты стоишь или ты идешь?". Я пропустила этот момент и когда мы спустились вниз, то пошли скорее, я обернулась посмотреть на девушку, на что услышала фразу: "Что ты смотришь на меня? Что, сказать мне что-то хочешь?". Я ответила, что хочу и смотрю", рассказала жертва нападения.

"Ты не знаешь с кем связалась"

Но на этом все не закончилось. Женщина подбежала и толкнула девушку прямо в стеклянную дверь.

Девушка сказала, что женщина неадекватна и это еще больше разозлило нападавшую – она сказала, "ты не знаешь с кем связалась, ты сейчас будешь бежать от меня", а потом выхватила у девушки зонтик и начала жестоко бить ее по лицу.



Избитая девушка / Фото "Киев оперативный"

Нападавшую разыскивает полиция

Пострадавшая вызвала на место полицию и скорую помощь, но похоже, что нападавшая уже исчезла. Впрочем, девушка собирается ее найти, чтобы женщина ответила за свои действия.

Я считаю, что этот человек должен понести ответственность за свой поступок, и я это точно просто так не оставлю. А завтра чей-то ребенок случайно наступит ей на ногу, то она его убьет? Это неадекватный человек, ему нельзя находиться в обществе,

– обратилась к людям девушка.

В сообществе "Киев оперативный", где и опубликовали информацию об этом инциденте, пишут, что готовы услышать и другую сторону конфликта.



Нападающая после конфликта / Фото "Киев оперативный"



Мужчина, с которым была нападающая, не вмешивался в конфликт / Фото "Киев оперативный"