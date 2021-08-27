Дівчина отримала травму голови, втрату крові й змушена була узяти лікарняний. Вона написала заяву у поліцію, адже вважає, що таких людей необхідно ізолювати, бо вони небезпечні.

Інший випадок У Києві п’яні підлітки розмалювали вагон в метро: пасажирам було байдуже

Штовхала на ескалаторі

За словами постраждалої, в цей день вона прогулювалася з другом по торговому центру. Вони вже зібралися виходити й почали спускатися по ескалатору. Коли дівчина трохи забарилася, її штовхнула в спину незадоволена жінка.

"Я зупинилася перед заходом на ескалатор. Ця жінка, разом з чоловіком, напевно, йшли позаду мене, тому що я відчула тільки сильний поштовх і фразу: "Ти стоїш або ти йдеш?". Я пропустила цей момент й коли ми спустилися вниз, то пішли швидше, я обернулася подивитися на дівчину, на що почула фразу: "Що ти дивишся на мене? Що, сказати мені щось хочеш?". Я відповіла, що хочу і дивлюся", розповіла жертва нападу.

"Ти не знаєш з ким зв'язалась"

Але на цьому все не закінчилася. Жінка підбігла й штовхнула дівчину прямо в скляні двері.

Дівчина сказала, що жінка неадекватна й це ще більше розлютило нападницю – вона сказала, "ти не знаєш з ким зв’язалась, ти зараз будеш бігти від мене", а потім вихопила у дівчини парасольку й почала жорстоко бити її по обличчю.

Побита дівчина / Фото "Київ оперативний"

Нападницю розшукує поліція

Постраждала викликала на місце поліцію й швидку допомогу, але схоже, що нападниця вже зникла. Втім, дівчина збирається її знайти, щоб жінка відповіла за свої дії.

Я вважаю, що ця людина повинна понести відповідальність за свій вчинок, і я це точно просто так не залишу. А завтра чиясь дитина випадково настане їй на ногу, то вона її вб'є? Це неадекватна людина, їй не можна перебувати в суспільстві,

– звернулася до людей дівчина.

У спільноті "Київ оперативний", де й опублікували інформацію про цей інцидент, пишуть, що готові почути й іншу сторону конфлікту.

Нападниця після конфлікту / Фото "Київ оперативний"

Чоловік, з яким була нападниця, не втручався у конфлікт / Фото "Київ оперативний"