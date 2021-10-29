Сначала все были убеждены, что в помещении комплекса вспыхнул пожар. Ведь к зданию подъехало несколько машин спасателей, из которых начали тянуть рукава пожарных шлангов.

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Людей вывели со второго этажа комплекса на улицу / Скриншот видео

Ложная тревога

Впоследствии горожан успокоили представители ГСЧС. Как пишет "Сегодня", они сообщили, что на улице Николая Лаврухина, 4 лишь проводили плановые учения. Пожарные заверили людей, что никаких чрезвычайных ситуаций в людном тороговельно-развлекательном центре не было.

Еще одни учения напугали жителей Броваров

В конце сентября людей в Броварах напугали звуки автоматных очередей, которые звучали в центре города. Впрочем, впоследствии выяснилось, что это были тактико-специальные учения по территориальной обороне. К ним присоединились резервисты, военнообязанные и воины ВСУ.

На Троещине людей эвакуировали из торгово-развлекательного центра: видео

Бойцы ГСЧС проводили на Троещине плановые учения: видео