Спершу всі були переконані, що у приміщенні комплексу спалахнула пожежа. Адже до будівлі під'їхало кілька машин рятувальників, з яких почали тягнути рукави пожежних шлангів.

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Людей вивели з другого поверху комплексу на вулицю / Скриншот відео

Хибна тривога

Згодом містян заспокоїли представники ДСНС. Як пише "Сегодня", вони повідомили, що на вулиці Миколи Лаврухіна, 4 лише проводили планові навчання. Вогнеборці запевнили людей, що ніяких надзвичайних ситуацій у людному тороговельно-розважальному центрі не було.

Ще одні навчання налякали жителів Броварів

Наприкінці вересня людей у Броварах наполохали звуки автоматних черг, які лунали у середмісті. Втім згодом з'ясувалося, що це були тактико-спеціальні навчання з територіальної оборони. До них долучилися резервісти, військовозобов'язані та воїни ЗСУ.

На Троєщині людей евакуювали з торговельно-розважального центру: відео

Бійці ДСНС проводили на Троєщині планові навчання: відео