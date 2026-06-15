Видео с последствиями ночного теракта опубликовала киевлянка Елена.

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Каковы последствия ночного удара по Киеву?

Елена стала одной из тех, чей бизнес существенно пострадал в результате массированной российской атаки: она занималась продажей фарфоровой посуды.

У меня еще более-менее что-то осталось. Для меня это была не просто работа или увлечение — это стиль жизни. Фарфор, американская бижутерия... я и сама это очень люблю. Но на рынке все очень-очень плохо, я и не знаю, сколько времени займет, чтобы все восстановить,

– поделилась предпринимательница.

По словам Елены, часть продавцов уже с самого утра вернулась в свои торговые точки. Они пытаются спасти уцелевший после атаки товар и подсчитать нанесенный ущерб, а также оценить расходы на восстановление бизнеса.

Справка. Рынок "Почайна" (ранее – "Петровка") расположен вблизи одноименной станции метро в Оболонском районе Киева. Он объединяет книжный базар, где собираются букинисты, вещной, хозяйственный и большой блошиный рынок.

Как выглядит рынок после российской атаки: смотрите видео

Помимо Оболонского района, ночью также пострадал Шевченковский – там повреждены торговые павильоны возле станции метро "Шулявская".

Напомним, ночью 15 июня российские войска нанесли массированный удар по Украине. Для атаки враг использовал 6 противокорабельных ракет 3М22 "Циркон", 34 баллистические ракеты "Искандер-М"/С-400, 30 крылатых ракет Х-101/"Искандер-К" и 611 ударных БПЛА различных типов.

К сожалению, известно о попаданиях 20 баллистических ракет и 27 ударных дронов в 42 локациях, а также о падении обломков БПЛА в 12 локациях.