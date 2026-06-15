Відео з наслідками нічного терору опублікувала киянка пані Олена.

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Які наслідки нічного удару по Києву?

Пані Олена стала однією з тих, чий бізнес суттєво постраждав внаслідок російської масованої атаки: вона займалася продажем порцелянового посуду.

У мене ще більш-менш щось лишилося. Це для мене була не просто робота чи захоплення – це стиль життя. Порцеляна, американська біжутерія... я й сама таке дуже люблю. Але на ринку все дуже-дуже погано, я й не знаю, скільки часу займе, щоб усе відновити,

– поділилася підприємиця.

За словами пані Олени, частина продавців уже з самого ранку повернулася до своїх торговельних точок. Вони намагаються врятувати вцілілий після атаки товар і підрахувати завдані збитки, а також оцінити витрати на відновлення бізнесу.

Довідка. Ринок "Почайна" (раніше – "Петрівка") розташований поблизу однойменної станції метро в Оболонському районі Києва. Він поєднує книжковий базар, де збираються букіністи, речовий, господарчий та великий блошиний ринок.

Як виглядає ринок після російської атаки: дивіться відео

Окрім Оболонського району, вночі також постраждав Шевченківський – там пошкоджено торгові павільйоні поблизу станції метро "Шулявська".

Нагадаємо, вночі 15 червня російські війська завдали масованого удару по Україні. Для атаки ворог використав 6 протикорабельних ракет 3М22 "Циркон", 34 балістичні ракети Іскандер-М/С-400, 30 крилатих ракет Х-101/Іскандер-К та 611 ударних БпЛА різних типів.

На жаль, відомо про влучання 20 балістичних ракет та 27 ударних дронів на 42 локаціях, а також падіння уламків БпЛА на 12 локаціях.