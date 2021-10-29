Главные новости Киева за неделю 25 – 29 октября:

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Более 200 смертей и переход в красную зону



Больницы Киева почти полностью загружены пациентами с COVID-19 / Фото Depo

Ситуация с распространением COVID-19 в Киеве продолжает стремительно ухудшаться. В течение каждого дня с 25 октября в столице официально фиксировали более 1 000 новых случаев заражения и большое количество умерших. За будни в больницах умерли 204 человека с подтвержденной коронавирусной болезнью.

Реагируя на такую страшную ситуацию, мэр Киева Виталий Кличко с должностными лицами решил объявить об усилении карантинных ограничений. Через несколько часов после этого комиссия по ТЭБ и ЧС приняла решение о переходе Киева в красную зону.

Дополнительные противоэпидемиологические меры начнут действовать с 1 ноября:

В общественном транспорте смогут ездить только вакцинированные граждане или те, кто имеет свежий отрицательный ПЦР-тест. Альтернативой тестам являются желтый или зеленый COVID-сертификат или документ о выздоровлении от коронавирусной болезни.

Водители транспорта смогут перевозить не больше людей, чем это предусмотрено технической характеристикой транспортного средства.

В закрытых помещениях мест общественного пользования, а также на остановках и в подземных переходах разрешено находиться только с соблюдением масочного режима.

Школы переходят на удаленный режим обучения.

Заведения общественного питания, гостиницы, хостелы, супермаркеты, фитнес-центры могут работать только в условиях полной вакцинации всех сотрудников. Посещать эти заведения позволят также только привитым, или тем, кто имеет негативные ПЦР-тесты или документ о выздоровлении.

Проведение массовых мероприятий возможно только если все посетители и работники вакцинировались и имеют соответствующие COVID-документы. Также разрешены официальные спортивные мероприятия без зрителей.

Отменяются все плановые мероприятия по госпитализации в больницах всех форм собственности. Исключением могут быть только неотложные и срочные случаи.

Поскольку достаточно строгий карантин будет действовать фактически для всех, кто не получил дозу вакцины, в многочисленных пунктах прививки собрались огромные очереди.

Взрыв газа разрушил несколько помещений в детском саду

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В селе Кодаки Киевской области 26 октября произошел мощный взрыв. Его эпицентр был в помещении котельной единственного в населенном пункте детского сада. Поскольку в здании было очень холодно, вместо 38 детей родители привели в садик только троих, но и их забрали раньше.

Около 14:00 работники газовой службы сняли пломбы с труб в котельной и в пищеблоке и запустили систему отопления. Через час после этого раздался взрыв. От пищеблока и котельной почти ничего не осталось.

Волна выбила двери курятника одного из домов, а в другом – привела к частичному повреждению здания. Без стекол остался сам детский сад, который расположен в 30 метрах от эпицентра взрыва.

Единственному дошкольному учреждению образования в селе нужен серьезный ремонт. По словам представителей местных властей, откроется садик не ранее, чем через 2 недели.

В Киеве можно будет забронировать места для парковки

Власти Киева собираются предложить частным компаниям за деньги бронировать отдельное количество паркомест для своих работников и клиентов. Как утверждает заместитель мэра Константин Усов, в скором времени место на площадках под бизнес-центрами, бутиками, банками и другими офисными учреждениями можно будет забронировать на месяц на специальном аукционе.

Будут проводить торги в I и II зонах парковки. Таким образом чиновники попытаются заставить предпринимателей платить за паркоместа, которые те самовольно заблокировали.

Если на одно паркоместо будет претендовать более 1 человека, чиновники будут проводить аукцион. Иначе место для машины можно будет выкупить на месяц.

Забронировать можно будет паркоместа лишь 40% паркомест. Другие площадки останутся общедоступными.

На Киевщине построят 6 мусороперерабатывающих заводов

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Согласно решению Киевского областного совета об утверждении схемы планирования территории Киевщины указано строительство 6 мусороперерабатывающих заводов. Такой проект должны реализовать в Сквире, Мироновке, Бородянке, Барышевке и селе Ясногородка.

Чиновники утверждают, что комплексы по переработке бытовых отходов будут строить на базе сортировочных станций.

Кроме того, чиновники и разработчики проекта предусмотрели строительство перегрузочных станций – в случае, если между местом сбора отходов и заводом по переработке будет более 20 километров.

Сейчас, как отметили депутаты облсовета, сортировочные станции функционируют в Переяславе-Хмельницком, Обухове, Белой Церкви, а также в селах Фурсы, Подгорцы, Глубокое и Погребы.