Головні новини Києва за тиждень 25 – 29 жовтня:
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Понад 200 смертей та перехід у червону зону
Лікарні Києва майже повністю завантажені пацієнтами з COVID-19 / Фото Depo
Ситуація з розповсюдженням COVID-19 у Києві продовжує стрімко погіршуватись. Впродовж кожного дня з 25 жовтня у столиці офіційно фіксували понад 1000 нових випадків зараження та велику кількість померлих. За будні у лікарнях померли 204 особи з підтвердженою коронавірусною хворобою.
Реагуючи на таку страшну ситуацію, мер Києва Віталій Кличко з посадовцями вирішив оголосити про посилення карантинних обмежень. Через кілька годин після цього комісія з ТЕБ та НС прийняла рішення про перехід Києва у червону зону.
Додаткові протиепідеміологічні заходи почнуть діяти з 1 листопада:
- У громадському транспорті зможуть їздити лише вакциновані громадяни або ті, хто має свіжий негативний ПЛР-тест. Альтернативою тестам є жовтий чи зелений COVID-сертифікат або документ про одужання від коронавірусної хвороби.
- Водії транспорту зможуть перевозити не більше людей, аніж це передбачено технічною характеристикою транспортного засобу.
- У закритих приміщеннях місць громадського користування, а також на зупинках та у підземних переходах дозволено перебувати лише з дотриманням маскового режиму.
- Школи переходять на віддалений режим навчання.
- Заклади громадського харчування, готелі, хостели, супермаркети, фітнес-центри можуть працювати лише за умов повної вакцинації всіх співробітників. Відвідувати ці заклади дозволять також лише щепленим, або тим, хто має негативні ПЛР-тести чи документ про одужання.
- Проведення масових заходів можливе лише якщо всі відвідувачі та працівники вакцинувалися та мають відповідні COVID-документи. Також дозволені офіційні спортивні заходи без глядачів.
- Скасовуються всі планові заходи з госпіталізації у лікарнях всіх форм власності. Виключенням можуть бути лише невідкладні та термінові випадки.
Оскільки досить суворий карантин діятиме фактично на всіх, хто не отримав дозу вакцини, у численних пунктах щеплення зібралися величезні черги.
Вибух газу зруйнував кілька приміщень у дитячому садочку
До теми Під Києвом на території дитячого садка стався потужний вибух: фото руйнувань
У селі Кодаки на Київщині 26 жовтня стався потужний вибух. Його епіцентр був у приміщенні котельні єдиного в населеному пункті дитячого садочка. Оскільки у будівлі було дуже холодно, замість 38 дітей батьки привели до нього лише трьох, але і їх забрали раніше.
Близько 14:00 працівники газової служби зняли пломби з труб у котельні та в харчоблоку та запустили систему опалення. Через годину після цього пролунав вибух. Від харчоблоку та котельні майже нічого не залишилося.
Хвиля вибила двері курятника одного з будинків, а в іншому – призвела до часткового ушкодження будівлі. Без шибок залишився сам дитячий садок, який розташовано у 30 метрах від епіцентру вибуху.
Єдиному дошкільному закладу освіти у селі потрібен серйозний ремонт. За словами представників місцевої влади, відкриється садочок не раніше, ніж за 2 тижні.
У Києві можна буде забронювати місця для парковки
Паркувальні місця у Києві можна буде забронювати за гроші / Фото КМДА
Влада Києва збирається запропонувати приватним компаніям за гроші бронювати окрему кількість паркомісць для своїх працівників та клієнтів. Як стверджує заступник мера Костянтин Усов, незабаром місце на майданчиках під бізнес-центрами, бутиками, банками та іншими офісними установами можна буде забронювати на місяць на спеціальному аукціоні.
Проводитимуть торги у I та II зонах паркування. В такий спосіб чиновники спробують змусити підприємців сплачувати за паркомісця, які ті самовільно заблокували.
Якщо на одне паркомісце претендуватиме понад 1 особи, посадовці проводитимуть аукціон. Інакше місце для машини можна буде викупити на місяць.
Забронювати можна буде паркомісця лише 40% паркомісць. Інші майданчики залишаться загальнодоступними.
На Київщині побудують 6 сміттєпереробних заводів
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Згідно з рішенням Київської обласної ради про затвердження схеми планування території Київщини вказано будівництво 6 сміттєпереробних заводів. Такий проєкт мають реалізувати у Сквирі, Миронівці, Бородянці, Баришівці та селі Ясногородка.
Посадовці стверджують, що будувати комплекси з переробки побутових відходів будуватимуть на базі сортувальних станцій.
Крім того, чиновники й розробники проєкту передбачили будівництво перевантажувальних станцій – у випадку, якщо між місцем збору відходів та заводом з переробки буде понад 20 кілометрів.
Наразі, як зазначили депутати облради, сортувальні станції функціонують у Переяславі-Хмельницькому, Обухові, Білій Церкві, а також у селах Фурси, Підгірці, Глибоке та Погреби.