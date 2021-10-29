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Понад 200 смертей та перехід у червону зону



Лікарні Києва майже повністю завантажені пацієнтами з COVID-19 / Фото Depo

Ситуація з розповсюдженням COVID-19 у Києві продовжує стрімко погіршуватись. Впродовж кожного дня з 25 жовтня у столиці офіційно фіксували понад 1000 нових випадків зараження та велику кількість померлих. За будні у лікарнях померли 204 особи з підтвердженою коронавірусною хворобою.

Реагуючи на таку страшну ситуацію, мер Києва Віталій Кличко з посадовцями вирішив оголосити про посилення карантинних обмежень. Через кілька годин після цього комісія з ТЕБ та НС прийняла рішення про перехід Києва у червону зону.

Додаткові протиепідеміологічні заходи почнуть діяти з 1 листопада:

У громадському транспорті зможуть їздити лише вакциновані громадяни або ті, хто має свіжий негативний ПЛР-тест. Альтернативою тестам є жовтий чи зелений COVID-сертифікат або документ про одужання від коронавірусної хвороби.

Водії транспорту зможуть перевозити не більше людей, аніж це передбачено технічною характеристикою транспортного засобу.

У закритих приміщеннях місць громадського користування, а також на зупинках та у підземних переходах дозволено перебувати лише з дотриманням маскового режиму.

Школи переходять на віддалений режим навчання.

Заклади громадського харчування, готелі, хостели, супермаркети, фітнес-центри можуть працювати лише за умов повної вакцинації всіх співробітників. Відвідувати ці заклади дозволять також лише щепленим, або тим, хто має негативні ПЛР-тести чи документ про одужання.

Проведення масових заходів можливе лише якщо всі відвідувачі та працівники вакцинувалися та мають відповідні COVID-документи. Також дозволені офіційні спортивні заходи без глядачів.

Скасовуються всі планові заходи з госпіталізації у лікарнях всіх форм власності. Виключенням можуть бути лише невідкладні та термінові випадки.

Оскільки досить суворий карантин діятиме фактично на всіх, хто не отримав дозу вакцини, у численних пунктах щеплення зібралися величезні черги.

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