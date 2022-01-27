По словам куратора животного, мужчина забрал добермана недавно, и выгуливал его без поводка. Владелец решил взять щенка в баню, но там пес убежал.

Смотрите также В киевском парке "Наталка" неизвестный подстрелил лебедя из пневматического ружья

Собаку сбила машина. Пострадавшего пса в критическом состоянии привезли в ветеринарную больницу.

Двое суток говорил заводчику, что с собакой все хорошо

Ветеринары выяснили, что в результате сбивания машиной у собаки были внутренние кровотечения и переломы.

У добермана нашли чип, который не был активирован, так что найти владельца не смогли. Активисты выложили в соцсети объявление о поиске хозяина животного.

Информацию увидел заводчик, который связался с владельцем, впрочем, тот сказал ему, что с собакой все хорошо.

Впоследствии, через два дня после аварии, мужчина пришел в клинику пьяным и требовал, чтобы собаку сняли с аппаратов и отдали ему.

Поскольку все документы на пса находились у заводчика и формально он принадлежал не мужчине, ветеринары отказали незваному гостю. Кроме того, щенок нуждался в интенсивной терапии.

После отказа злоумышленник несколько раз пытался взять клинику штурмом, прибегал к ней и даже снимал собаку с аппарата антишоковой терапии.

Пес чуть не умер во второй раз

Когда собаку забрали у мужчины, врачам пришлось прилагать немалые усилия, чтобы снова стабилизировать состояние пса. На место происшествия помимо полицейских приехали также заводчики, зоозащитники и куратор щенка. На мужчину написали заявление по факту жесткого обращения с животными. Самому же владельцу вернули залог за щенка, поэтому мужчине он не достанется.

Сейчас четвероногий находится в клинике, где его выводят из травматического и болевого шока. После этого врачи проведут обследование и назначат животному операцию.