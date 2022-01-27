За словами кураторки тварини, чоловік забрав добермана нещодавно, та вигулював його без повідка. Власник вирішив взяти цуценя до лазні, але там пес втік.
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Чотирилапого збила машина. Потерпілого собаку у критичному стані привезли до ветеринарної лікарні.
Дві доби казав заводчику, що з собакою все добре
- Ветеринари з'ясували, що внаслідок збиття машиною у собаки були внутрішні кровотечі та переломи.
- У добермана знайшли чіп, який не був активований, то ж знайти власника не змогли. Активісти виклали у соцмережі оголошення про пошук господаря тварини.
- Інформацію побачив заводчик, який зв'язався з власником, втім той сказав йому, що з собакою все добре.
- Згодом, через два дні після аварії, чоловік прийшов до клініки п'яним та вимагав, аби собаку зняли з апаратів та віддали йому.
- Оскільки всі документи на пса перебували у заводчика та формально він належав не чоловіку, ветеринари відмовили незваному гостю. Крім того, цуценя потребувало інтенсивної терапії.
- Після відмови зловмисник кілька разів намагався взяти клініку штурмом, вдирався до неї та навіть знімав собаку з апарату антишокової терапії.
Пес мало не помер вдруге
Коли собаку забрали у чоловіка, лікарям довелося докладати неабияких зусиль, аби знову стабілізувати стан пса. На місце події крім поліцейських приїхали також заводчики, зоозахисники та кураторка цуценя. На чоловіка написали заяву за фактом жорсткого поводження з тваринами. Самому ж власнику повернули заставу за цуценя, тому чоловіку воно не дістанеться.
Наразі чотирилапий перебуває у клініці, де його виводять з травматичного та больового шоку. Після цього лікарі проведуть обстеження та призначать тварині операцію.