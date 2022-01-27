За словами кураторки тварини, чоловік забрав добермана нещодавно, та вигулював його без повідка. Власник вирішив взяти цуценя до лазні, але там пес втік.

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Чотирилапого збила машина. Потерпілого собаку у критичному стані привезли до ветеринарної лікарні.

Дві доби казав заводчику, що з собакою все добре

Ветеринари з'ясували, що внаслідок збиття машиною у собаки були внутрішні кровотечі та переломи.

У добермана знайшли чіп, який не був активований, то ж знайти власника не змогли. Активісти виклали у соцмережі оголошення про пошук господаря тварини.

Інформацію побачив заводчик, який зв'язався з власником, втім той сказав йому, що з собакою все добре.

Згодом, через два дні після аварії, чоловік прийшов до клініки п'яним та вимагав, аби собаку зняли з апаратів та віддали йому.

Оскільки всі документи на пса перебували у заводчика та формально він належав не чоловіку, ветеринари відмовили незваному гостю. Крім того, цуценя потребувало інтенсивної терапії.

Після відмови зловмисник кілька разів намагався взяти клініку штурмом, вдирався до неї та навіть знімав собаку з апарату антишокової терапії.

Пес мало не помер вдруге

Коли собаку забрали у чоловіка, лікарям довелося докладати неабияких зусиль, аби знову стабілізувати стан пса. На місце події крім поліцейських приїхали також заводчики, зоозахисники та кураторка цуценя. На чоловіка написали заяву за фактом жорсткого поводження з тваринами. Самому ж власнику повернули заставу за цуценя, тому чоловіку воно не дістанеться.

Наразі чотирилапий перебуває у клініці, де його виводять з травматичного та больового шоку. Після цього лікарі проведуть обстеження та призначать тварині операцію.