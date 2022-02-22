На видео видно, что животное ест иву. Коммунальщики объяснили – если бобер живет на водоеме, то это значит, что вода там чистая.

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О животном заботятся

В комментарии изданию "Сегодня" коммунальное предприятие по содержанию зеленых насаждений Днепровского района отметило, что хорошо знает о бобре из парка "Победа". Раньше здесь жили 3 бобра, но пока остался один, за которым ухаживают.

Бобер в парке "Победа": смотрите видео

Ущерб от животного невелик

По словам коммунальщиков, грызун живет на озере примерно 10 лет. Он стал активным из-за приближающейся весны, но никто не планирует его переселять.

За год он может испортить до 5 деревьев ивы. Убытки не такие уж и большие, как от некоторых посетителей парка. Мы высадим новые деревья,

– рассказали в содержании зеленых насаждений Днепровского района.

Еще одно интересное наблюдение в парке "Победа"

Киевляне в парке "Победа" увидели большую белую цаплю. Птица называется белая цапля и встретить ее в Киеве – большая редкость. Она гуляла по снегу, подходила к водоему и ловила рыбу.

Текст публикации телеграм-канала "Киев без цензуры"

В парке "Победа" снова увидели бобра. Экологи говорят, что бобры выбирают для поселения только чистые водоемы. Где есть бобры – там чистая вода. Городские бобры почти не строят плотины, но очень активно грызут деревья. Бобер из парка "Победа", наверное, гурман – он грызет молодую иву, коммунальщики говорят, что бобер может свалить 3 – 4 дерева в неделю.