На відео видно, що тварина їсть вербу. Комунальники пояснили – якщо бобер мешкає на водоймі, то це означає, що вода там чиста.

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Про тварину дбають

У коментарі виданню "Сьогодні" комунальне підприємство з утримання зелених насаджень Дніпровського району зазначило, що добре знає про бобра з парку "Перемога". Раніше тут жили 3 бобри, але наразі лишився однин, за яким доглядають.

Бобер у парку "Перемога": дивіться відео

Збитки від тварини невеликі

За словами комунальників, гризун живе на озері приблизно 10 років. Він став активним через наближення весни, але ніхто не планує його переселяти.

За рік він може зіпсувати до 5 дерев верби. Збитки не такі вже й великі, як від деяких відвідувачів парку. Ми висадимо нові дерева,

– розповіли в утриманні зелених насаджень Дніпровського району.

Ще одне цікаве спостереження у парку "Перемога"

Кияни у парку "Перемога" побачили велику білу чаплю. Птаха називається біла чепура і зустріти її у Києві – велика рідкість. Вона гуляла по снігу, підходила до водойми та ловила рибу.

Текст публікації телеграм-каналу "Київ без цензури"

У парку "Перемога" знову побачили бобра. Екологи кажуть, що бобри обирають для поселення лише чисті водойми. Де є бобри – там чиста вода. Міські бобри майже не будують греблі, але дуже активно гризуть дерева. Бобер із парку "Перемога", напевно, гурман – він гризе молоду вербу, комунальники кажуть, що бобер може звалити 3 – 4 дерева на тиждень.