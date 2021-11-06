Чествование состоялось на территории Национального музея-заповедника "Битва за Киев в 1943 году". Он расположен в селе Новые Петровцы в Киевской области.

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Зеленский почтил память освободителей Киева от нацистов

Мы никогда не забудем, какой ценой 6 ноября 1943 года столица Украины была освобождена от нацистских оккупантов,

– заявил Зеленский.

Президент вспомнил:

"в официальных данных о потерях в битве за Днепр будут указаны 417 тысяч погибших;

но, согласно исследованиям и подсчетам ряда историков, это количество как минимум вдвое больше и достигает почти миллиона человек;

в боях за Киев пало до 240 тысяч солдат и офицеров".

Владимир Зеленский заверил, что освобождение Киева – "это история безграничного безразличия и жестокости "великих" руководителей и безграничного подвига великих бойцов, освободивших город от нацистов".

Глава государства напомнил, что они даже не были одеты в форму и крайне плохо вооружены, однако брошены на верную смерть в бой за освобождение Киева.

Мы не забудем их никогда! Мы благодарны им навсегда! Вечная память и слава всем, кто освободил Киев от нацистских захватчиков!

– подытожил Зеленский.

Президент также пообщался с современными участниками боевых действий на востоке Украины – братьями Александром и Андреем Мережками (последний – "киборг", защищавший Донецкий аэропорт).

В их семье 2 поколения мужчин являются участниками двух разных войн: Второй мировой и войны за независимость и территориальную целостность Украины. Зеленский поблагодарил их за службу и самоотверженность.

Зеленский почтил память освободителей Киева / Фото ОП

Кстати, по данным "Исторической правды", битва за Днепр длилась с августа по декабрь 1943 года, став одной из самых масштабных операций мировой истории.

В бои привлекли ориентировочно 4 миллиона человек с обеих сторон. Линия фронта составляла примерно 1400 километров. А общие потери (убитые, раненые и пленные) составляют от 1 до 2,7 миллиона человек.

Коротко об освобождении Киева от нацистов

Источник: "Википедия"