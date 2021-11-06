Вшанування відбулось на території Національного музею-заповідника "Битва за Київ у 1943 році". Він розташований у селі Нові Петрівці Київської області.
До теми Аншлюс Австрії: як світ заплющив очі на військове вторгнення нацистів
Зеленський вшанував пам'ять визволителів Києва від нацистів
Ми ніколи не забудемо, якою ціною 6 листопада 1943 року столицю України було звільнено від нацистських окупантів,
– заявив Зеленський.
Президент пригадав:
- "у офіційних даних про втрати у битві за Дніпро буде вказано 417 тисяч загиблих;
- але, згідно з дослідженнями й підрахунками низки істориків, ця кількість як мінімум удвічі більша й сягає майже мільйона людей;
- у боях за Київ полягло до 240 тисяч солдатів і офіцерів".
Володимир Зеленський запевнив, що визволення Києва – "це історія безмежної байдужості й жорстокості "великих" керівників і безмежного подвигу великих бійців, які звільнили місто від нацистів".
Глава держави пригадав, що вони навіть не були одягнуті у форму і вкрай погано озброєні, проте кинуті на вірну смерть в бій за визволення Києва.
Ми не забудемо їх ніколи! Ми вдячні їм назавжди! Вічна пам'ять і слава всім, хто звільнив Київ від нацистських загарбників!
– підсумував Зеленський.
Президент також поспілкувався з сучасними учасниками бойових дій на сході України – братами Олександром та Андрієм Мережками (останній – "кіборг", що захищав Донецький аеропорт).
У їхній родині 2 покоління чоловіків є учасниками двох різних воєн: Другої світової та війни за незалежність і територіальну цілісність України. Зеленський подякував їм за службу та самовідданість.
Зеленський вшанував пам'ять визволителів Києва / Фото ОП
До речі, за даними "Історичної правди", загалом битва за Дніпро тривала з серпня по грудень 1943 року, ставши однією з наймасштабніших операцій світової історії.
У боях залучили орієнтовно 4 мільйона людей з обох сторін. Лінія фронту становила приблизно 1 400 кілометрів. А загальні втрати (убиті, поранені і полонені) складають від 1 до 2,7 мільйона людей.
Коротко про звільнення Києва від нацистів
Джерело: "Вікіпедія"
- Окупація Києва почалась з 19 вересня 1941 року. Вона тривала 778 днів.
- Відома в радянський час Київська наступальна операція зі звільнення міста почалась 3 листопада 1943 року та тривала до 13 листопада. У той час відбулась великомасштабна битва Червоної Армії та Вермахту.
- 6 листопада солдати Червоної армії увійшли до столиці України, форсувавши з боями Дніпро.
- 6 листопада 1943 року радянські війська звільнили Києві від нацистських окупантів.