Вшанування відбулось на території Національного музею-заповідника "Битва за Київ у 1943 році". Він розташований у селі Нові Петрівці Київської області.

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Зеленський вшанував пам'ять визволителів Києва від нацистів

Ми ніколи не забудемо, якою ціною 6 листопада 1943 року столицю України було звільнено від нацистських окупантів,

– заявив Зеленський.

Президент пригадав:

"у офіційних даних про втрати у битві за Дніпро буде вказано 417 тисяч загиблих;

але, згідно з дослідженнями й підрахунками низки істориків, ця кількість як мінімум удвічі більша й сягає майже мільйона людей;

у боях за Київ полягло до 240 тисяч солдатів і офіцерів".

Володимир Зеленський запевнив, що визволення Києва – "це історія безмежної байдужості й жорстокості "великих" керівників і безмежного подвигу великих бійців, які звільнили місто від нацистів".

Глава держави пригадав, що вони навіть не були одягнуті у форму і вкрай погано озброєні, проте кинуті на вірну смерть в бій за визволення Києва.

Ми не забудемо їх ніколи! Ми вдячні їм назавжди! Вічна пам'ять і слава всім, хто звільнив Київ від нацистських загарбників!

– підсумував Зеленський.

Президент також поспілкувався з сучасними учасниками бойових дій на сході України – братами Олександром та Андрієм Мережками (останній – "кіборг", що захищав Донецький аеропорт).

У їхній родині 2 покоління чоловіків є учасниками двох різних воєн: Другої світової та війни за незалежність і територіальну цілісність України. Зеленський подякував їм за службу та самовідданість.

Зеленський вшанував пам'ять визволителів Києва / Фото ОП

До речі, за даними "Історичної правди", загалом битва за Дніпро тривала з серпня по грудень 1943 року, ставши однією з наймасштабніших операцій світової історії.

У боях залучили орієнтовно 4 мільйона людей з обох сторін. Лінія фронту становила приблизно 1 400 кілометрів. А загальні втрати (убиті, поранені і полонені) складають від 1 до 2,7 мільйона людей.

Коротко про звільнення Києва від нацистів

Джерело: "Вікіпедія"