Вихід з червоної зони, "льодовиковий період" та хвиля мінувань: головні новини Києва за тиждень

Київ нарешті вийшов з червоної зони карантину. Столицю скували затори через ожеледицю. Псевдомінери влаштували переполох в кількох ТРЦ та на вокзалі. Читайте головні новини Києва за 6 – 10 грудня.

Найголовніші новини Києва за 6 – 10 грудня:

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Київ знову став "жовтим"

Із вівторка, 7 грудня, столиця вийшла із червоної зони карантину і перейшла до жовтої. Таке рішення ухвалили через поступову стабілізацію ситуації із захворюваністю.

Однак, попри це, для невакцинованих киян зберегли низку серйозних обмежень. Так, люди без сертифікатів вакцинації, одужання або без негативного ПЛР-тесту не зможуть відвідувати кафе інші громадські заклади, а також їздити у транспорті.



Нові правила адаптивного карантину / Інфографіка 24 каналу

Крижаний дощ скував Київ у мегазаторах

У Київ в середині тижня, 8 грудня, раптово прийшла негода. Крижаний дощ призвів до утворення ожеледиці на дорогах, зледенніня дротів та дерев.

Такі погодні умови спровокували скупчення величезних заторів на вулицях. Містяни не могли нормально добратися на роботу ні власними автівками, ні громадським транспортом, адже графік його руху збився.



У Києві випав крижаний дощ / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



Ожеледиця ускладнила життя як водіям, так і пішоходам / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

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Затримання п'яного поліцейського, який скоїв смертельну аварію

Правоохоронці взяли під варту свого колегу, який напідпитку влаштував аварію із двома жертвами під Вишгородом.

Трагедія сталася 4 грудня, а запобіжний захід зловмиснику обрали 7 грудня. Тепер поліцейському, через якого загинули 23-річний хлопець та 22-річна дівчина, загрожує 7 – 12 років у в'язниці.

Сам чоловік у суді запевнив, що нібито втратив свідомість за кермом, а тому нічого не пам'ятає.

Однак дівчина загиблого хлопця озвучила зовсім іншу версію: за її словами, поліцейський ледве стояв на ногах після зіткнення з іншим авто. Іншим правоохоронцям довелося вести його під руки в лікарні, аби провести експертизу.



Наслідки смертельної автотрощі під Вишгородом / Фото поліції Київської області

Жартівники-"мінери" підняли на вуха пів столиці

Увечері 9 грудня столичній поліції та рятувальникам додалося роботи через повідомлення про нібито мінування Центрального автовокзалу.

Згодом виклики надійшли з низки адрес на вулиці Володимирській, а також із сімох торговельно-розважальних центрів. Із потенційних зон небезпеки людей негайно евакуювали, але, на щастя, жодної вибухівки ніде не виявили.

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Свято на порозі

На Софійській площі тривають приготування до зимових свят. Однак головний їх символ – ялинку – уже зібрали, й тепер залишилося лише задекорувати її. Дерево планують прикрасити золотими і червоними кульками, а також кілометрами гірлянд. Крім того, біля підніжжя зеленої красуні встановлять вертеп із 40 фігурами Святого сімейства.



У Києві скоро закінчать прикрашати Софійську площу до Нового року та Різдва / Фото з телеграм-каналу KIEVMAP