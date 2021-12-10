Главные новости Киева за 6 – 10 декабря:

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Киев снова стал "желтым"

Со вторника, 7 декабря, столица вышла из красной зоны карантина и перешла в желтую. Такое решение приняли из-за постепенной стабилизации ситуации с заболеваемостью.

Однако, несмотря на это, для невакцинированных киевлян сохранили ряд серьезных ограничений. Так, люди без сертификатов вакцинации, справки о выздоровлении или без отрицательного ПЦР-теста не смогут посещать кафе и другие общественные заведения, а также ездить в транспорте.



Новые правила адаптивного карантина / Инфографика 24 канала

Ледяной дождь сковал Киев в мегапробках

В Киев в середине недели, 8 декабря, внезапно пришла непогода. Ледяной дождь привел к образованию гололеда на дорогах, обледенению проводов и деревьев.

Такие погодные условия спровоцировали скопление огромных пробок на улицах. Горожане не могли нормально добраться на работу ни собственными автомобилями, ни общественным транспортом, так как график его движения сбился.



В Киеве выпал ледяной дождь / Фото Валентины Полищук, 24 канал



Гололедица осложнила жизнь как водителям, так и пешеходам / Фото Валентины Полищук, 24 канал

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Задержание пьяного полицейского, который совершил смертельную аварию

Правоохранители взяли под стражу своего коллегу, который устроил аварию с двумя жертвами под Вышгородом.

Трагедия произошла 4 декабря, а меру пресечения злоумышленнику выбрали 7 декабря. Теперь полицейскому, из-за которого погибли 23-летний парень и 22-летняя девушка, грозит 7 – 12 лет в тюрьме.

Сам мужчина в суде заверил, что якобы потерял сознание за рулем, а потому ничего не помнит.

Однако девушка погибшего парня озвучила совсем другую версию: по ее словам, полицейский еле стоял на ногах после столкновения с другим авто. Другим правоохранителям пришлось вести его под руки в больнице, чтобы провести экспертизу.



Последствия смертельной аварии под Вышгородом / Фото полиции Киевской области

Шутники-"минеры" подняли на уши полстолицы

Вечером 9 декабря у столичной полиции и спасателей прибавилось работы из-за сообщения о якобы минировании Центрального автовокзала.

Впоследствии вызовы поступили с ряда адресов на улице Владимирской, а также из семи торгово-развлекательных центров. Из потенциальных зон опасности людей немедленно эвакуировали, но, к счастью, никакой взрывчатки нигде не обнаружили.

Эвакуация посетителей из River Mall: видео

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Праздник на пороге

На Софийской площади продолжаются приготовления к зимним праздникам. Однако главный их символ – елку – уже собрали, и теперь осталось лишь задекорировать ее. Дерево планируют украсить золотыми и красными шариками, а также километрами гирлянд. Кроме того, у подножия зеленой красавицы установят вертеп с 40 фигурами Святого семейства.



В Киеве скоро закончат украшать Софийскую площадь к Новому году и Рождеству / Фото из телеграм-канала KIEVMAP