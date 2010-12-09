Lady GaGa розклонували у воскових фігурах

У музеях мадам Тюссо у восьми містах світу представили новий експонат - королеву епатажу. У кожній експозиції поп-зірка вдягнена у інший сценічний костюм.

”Особливість Lady GaGa якраз в тому, щоб вона об'єднує увесь світ. Усі погоджуються, що вона видатна співачка - і не важливо. якою мовою висловлюються ці думки. Тож, не дивно, що кожен музей мадам Тюсссо хотів мати її фігуру у себе. Ми так і не змогли поділити її між собою, тож вирішили зробити вісім фігур”, - каже представниця музею мадам Тюссо Ліз Едвардс.

У Лондоні, воскова Lady GaGa вбрана у синій костюм від Джорджіо Армані. На голові у неї капелюшок від Філіпа Трейсі. Саме в такому вигляді виконавиця з'явилася на одному з британських телешоу. Воскового двійника Lady GaGa довелося створювати на основі фото та відеозаписів. Глобальна поп-зірка настільки зайнята, що не змогла особисто постати перед майстрами музею.

Берлінська Lady GaGa виглядає більш пікантно. Високі чоботи на оголених ногах, чорний піджак та зачіска з великим метеликом на голові - один з найвідоміших образів зоряної виконавиці.

А мешканцям Гонконгу Lady GaGa запам'яталася чудернацьким трико "під Арлекіна" від британського дизайнера Мар'яна Пейоскі. Співачка красувалася у ньому під час відвідин Південної Кореї. З нагоди презентації воскової знаменитості у Гонконгу влаштували й дизайнерський конкурс на краще вбрання у стилі Lady GaGa. Ляльки-двійники королеви епатажу з'явилися також у Амстердамі, Нью-Йорку, Шанхаї, Лос-Анджелесі та Лас-Вегасі.