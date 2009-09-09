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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА

      Lancia di Lancia

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      Італійський автовиробник Lancia представив свій перший швидкісний катер.

      Над створенням Lancia di Lancia автомобільна компанія співпрацювала разом із верф'ю Sacs та відомим яхт-дизайнером Крістіаном Ґранде.Корпус Lancia di Lancia виготовили із склопластику, довжина катера - 13,1 метрів, а повна маса складає 8,5 тон. Човен може перевозити до 11 людей.Лінії та обробка зовнішніх поверхонь, за задумом розробників, мають відображати стиль легкових автомобілів компанії. Ґранде постарався наділити судно агресивним, але збалансованим профілем та ідеальними пропорціями. Бокові вікна вийшли дуже виразними, а заднє скло нагадує класичні автомобілі. Катер обладнаний складаним дахом, який можна сховати у спеціальний відсік, натиснувши одну кнопку. Попри низький спортивний силует човна, у салоні можна стояти в повний зріст. Додаткову спортивність катеру надає графіка Martini Racing - виробник алкоголю є давнім партнером Lancia в автоперегонах та змаганнях глісерів.На носовій та кормовій палубах є по два лежаки, а пройти на ніс можна через відкидне вітрове скло. Вогні судна виготовлені на основі світлодіодів, що має підкреслювати передові технології та спортивний темперамент двигунів Fiat Powertrain Technologies. Перила по периметру відсутні - це жертва стилю. Пасажири захищені високими бортами, а відчуття стабільності створює більш низька, порівняно з іншими катерами, підлога.У салоні Lancia di Lancia - складаний рідкокристалічний телевізор та сучасні меблі. М'який, комфортабельний диван легким рухом руки можна перетворити на двоспальне ліжко. Також є кухня і невелика ванна. Душ у ній підсвічується кольоровими діодами - все заради створення романтичного настрою.На борту катера розташовані два турбодизелі від Fiat Powertrain Technologies сумарною потужністю 1120 к. с. Цей силовий агрегат може розігнати Lancia до 55 вузлів, а це - не багато, не мало - 102 км/год. Цифра, можливо, смішна для асфальту, але дуже серйозна для водної поверхні. Крейсерська швидкість - від 15 до 45 вузлів.При цьому катер, за словами розробників, досить простий в керуванні. Двома кнопками на важелі подачі пального можна регулювати положення гвинтів у воді - нижче або вище. Це змінює кут корпусу човна відносно поверхні води, збільшуючи швидкість і стабільність. А завдяки паливному баку на 1000 літрів можна влаштувати тривалі прогулянки.Офіційно катер представили на кінофестивалі у Венеції, де на ньому покатали поважних гостей.
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      Новини за 9 вересня 2009
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