Виглядає цікаво, але чи змогли б ви там жити?

Нідерландський архітектор Ларс Спайбрук проектує будівлі, схожі на скульптури. Музеї мистецтв в усьому світі виборюють право показувати його моделі. Справжні ж будівлі знаходяться у таких містах, як Лілль, Роттердам і Париж.Ларс Спайбрук (архітектор): "В архітектурі все є звичкою. Ви йдете кудись і вже знаєте це місце, адже у вас є звички. Так? Ви знаєте про спальні, адже ви спите. Але у моєму випадку, все значно ближче до мистецтва. Це означає, що існують певні враження у теперішньому, у минулому. Отож, моя робота насправді збуджує емоції." За дві години їзди від офіса Спайбрука знаходиться Дотінхем - містечко з 60 тис. мешканців. Нова конструкція голландського архітектора - це гібрид голлівудського "Прибульця" та НЛО. Ця споруда є головною темою розмов у місті із самого "приземлення", яке відбулось рік тому. Так звана D-Tower змінює кольори так, аби вони співпадали з настроєм мешканців міста. Червоний - любов, жовтий - щастя, зелений - ненависть. Вони голосували в Інтернеті, аби обрати кольори, якими вежа світитиметься вночі. Ларс Спайбрук витратив чимало часу проектуючи на комп'ютері форму споруди. Але не статику… Як і в більшості своїх робіт, архітектор використав прості повсякденні речі для натхнення. На створення D-Tower його надихнула стара сумка для покупок 60-их років. Ларс Спайбрук (архітектор): "У мене є вміст сумки, мені лише потрібні ручки, так? Отож, що я роблю - фактично, підвішую її вверх дном, придаю форму, а потім все вираховую. Отож, це, фактично, перевернена форма D-Tower. Так? Вона підвішена." Тайн Боуссівайн приходить до вежі щодня. Щовечора він заходить на веб-сторінку споруди та відповідає на питання стосовно його настрою. Сьогодні він щасливий, отож хоче, аби вежа світилась синім. Тайн Боуссівайн (мешканець Дотінхема): "Я допомагаю впливати на те, що всі бачать. Це - чудово." Вночі він інколи йде у місто, аби побачити якого кольору споруда. D-Tower робить особисті почуття публічними. Ціле місто може виразити свій настрій. Ларс Спайбрук (архітектор): "В інтернеті є щось глобальне. Так? Теж саме стосується і D-Tower - люди з усього світу бачать, що стається з цими емоціями. І можуть брати з цього приклад." Діставшись до вежі, Тайн отримує відповідь на запитання. Тайн Боуссівайн (мешканець Дотінхема): "Вона синя - це щастя! Це означає, що мешканці Дотінхема щасливі… І я також! І це відповідь на моє запитання. Фантастично! Красивий колір!" А творець цієї емоційної вежі вже працює над іншим проектом. Громадські туалети для відпочинкових зон на бельгійських шосе. Як вони виглядатимуть - ще побачимо.