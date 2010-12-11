Лавринович: Адмінреформу провели менше 5 осіб

Міністр юстиції Олександр Лавринович розповів про особливості прийняття рішень щодо скорочення міністрів у ході адміністративної реформи.

"Коли ми вийшли на етап, який стосувався конкретних прізвищ, конкретних міністерств, комітетів, інспекцій, держкомітетів, на цьому етапі це не можна було робити публічно. Тому на цьому етапі це робилося дуже конфіденційно, і дуже мало людей, менше, ніж у мене пальців на руці, знало точно, що планується і як буде робитися", - сказав Лавринович у ефірі одного із телеканалів. В той же час міністр не персоніфікував осіб, що приймали рішення.