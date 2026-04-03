Жінок почали ставити на військовий облік та оголошувати у розшук: нардеп пояснив причину
- Жінок в Україні оголошують у розшук та ставлять на військовий облік через законодавчі прогалини, хоча примусової мобілізації не відбувається.
- Народний депутат Веніславський пояснив, що в парламенті зареєстрували законодавчі акти для виправлення ситуації з військовим обліком жінок.
Деяких жінок оголосили в розшук та поставили на військовий облік. Хтось із них навіть отримав штраф через начебто невиконання обов'язків. Останнім часом такі випадки почастішали, проте є пояснення.
Народний депутат, член Парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, Федір Веніславський, розповів 24 Каналу, що мали місце певні прогалини у правовому регулюванні. Мовиться про мобілізацію жінок.
Що відомо про мобілізацію жінок?
Федір Веніславський зауважив, коли у 2024 році готували законопроєкт, то у цілій низці нормативно-правових актів, законів про військовий обов'язок, військову службу, про мобілізаційну підготовку було передбачено, що жінки в Україні, якщо вони були військовозобов'язаними, можуть бути мобілізованими лише за їхньою добровільною згодою.
Примусової мобілізації жінок, попри те, що вони мають військово-облікову спеціальність, в Україні не відбувається,
– сказав він.
Те, що стосується оголошення у розшук жінок, є певною законодавчою прогалиною.
Важливо! Народний депутат Олександр Федієнко повідомив про понад 50 випадків, коли жінок незаконно поставили на військовий облік або оголосили у розшук. Це, ймовірно, пов'язано із неточностями у роботі реєстру, технологічним збоєм або зловживанням.
Народний депутат Веніславський пояснив, що до повномасштабного вторгнення у 2022 році діяла норма, згідно з якою всі жінки, які є військовозобов'язаними, перебували на військовому обліку.
Після того, як Міністерство оборони України внесло зміни щодо цього, ті жінки, які вже були у реєстрах, не були автоматично виключені звідти.
Тому виникла проблема, що ті, хто раніше був внесений до реєстрів як військовозобов'язаний, є на військовому обліку, навіть якщо за нинішнім законом у них було право не ставати на такий облік. Але мати право не ставати й мати право бути виключеним – це 2 різних моменти,
– зазначив Веніславський.
За його словами, у парламенті зареєстрували низку законодавчих актів, які мають виправити такий недолік.
Мобілізація жінок: останні новини
Певні категорії жінок, зокрема медики та фармацевти, мають оновлювати свої військові дані та бути на військовому обліку. Однак їх не можуть мобілізувати, якщо не буде добровільної згоди на це.
Жінки з медичними спеціальностями: лікарі, фармацевти, медсестри, стоматологи та психологи мають ставати на військовий облік. Примусово призвати їх не можуть, адже поки немає відповідних змін у законодавстві.
У Верховній Раді запропонували законопроєкт, який має врегулювати процедуру виключення жінок із військового обліку. Це спростить механізм, якщо вони опинилися там через певні помилки.