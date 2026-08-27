Схема уклонения от мобилизации с использованием фиктивной опеки

Схема уклонения от военной службы работала по четкому алгоритму с привлечением посредника. Как сообщает Офис Генерального прокурора, расследование касается фактов препятствования законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период.

В марте 2026 года мужчина через знакомого обратился к главе суда с просьбой помочь избежать призыва. Судья посоветовал военнообязанному арендовать жилье и оформить статус внутренне перемещенного лица именно в его районе, чтобы дело попало в нужный суд.

Далее мужчина подготовил заявление об установлении факта самостоятельного воспитания ребенка. В мае судья лично принял эти материалы и давал указания по оформлению документов и позиции бывшей супруги заявителя.

В июле военнообязанный получил положительное решение, а уже в августе посредник назвал цену услуги – 2 500 долларов. Через три дня деньги были переданы.

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Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

В Киевской области судья помогал мужчинам избежать мобилизации / Фото пресс-службы Офиса генерального прокурора

Действия подозреваемых квалифицировали как препятствование деятельности Вооруженных Сил Украины. За это им может грозить от 5 до 8 лет лишения свободы.

Интересно, что судья вынес еще более 100 других судебных решений по аналогичным вопросам. Поэтому правоохранители должны проверить и их, чтобы выявить возможные нарушения закона.

На схемах "прогорают" чиновники

Напомним, СБУ недавно пресекла 10 схем в различных регионах Украины и задержала 13 организаторов. За свои "услуги" они просили от 2,5 до 30 тысяч долларов. У дельцов были разные идеи – фиктивная опека над родственниками; оформление негодного к службе статуса через ВВК; поддельные медицинские документы с тяжелыми диагнозами; оформление на стационарное лечение; незаконная переправка мужчин через границу; бронирование под видом фиктивного трудоустройства. В частности, во Львовской области за 30 тысяч долларов инспектор ГПСУ обещал обеспечить беспрепятственный выезд в ЕС.

Также был задержан бывший народный депутат, который, по данным следствия, организовал схему уклонения от мобилизации. Он предлагал военнообязанным оформить III группу инвалидности за 10 тысяч долларов, что позволяло в дальнейшем получить отсрочку от мобилизации.