Схема ухилення від мобілізації з фіктивним опікунством

Схема ухилення від військової служби працювала за чітким алгоритмом із залученням посередника. Як повідомляє Офіс Генерального прокурора, розслідування стосується фактів перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період.

У березні 2026 року чоловік через знайомого звернувся до очільника суду із проханням допомогти уникнути призову. Суддя порадив військовозобов'язаному орендувати житло та оформити статус внутрішньо переміщеної особи саме в його районі, аби справа потрапила до потрібного суду.

Далі чоловік підготував заяву про встановлення факту самостійного виховання дитини. У травні суддя особисто прийняв ці матеріали та надавав вказівки щодо оформлення документів і позиції колишньої дружини заявника.

У липні військовозобов'язаний отримав позитивне рішення, а вже в серпні посередник назвав ціну послуги – 2 500 доларів. Через три дні гроші передали.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

На Київщині суддя допомагав чоловікам уникнути мобілізації / Фото пресслужби Офісу Генпрокурора

Дії підозрюваних кваліфіковано кваліфікували, як перешкоджання діяльності Збройних Сил України. За це їм може загрожувати від 5 до 8 років ув'язнення.

Цікаво, що суддя ухвалив ще понад 100 інших судових рішень з аналогічних питань. Тому правоохоронці мають перевірити ще і їх, аби виявити можливі порушення закону.

На схемах "прогорають" посадовці

Нагадаємо, СБУ нещодавно заблокували 10 схем у різних регіонах України та затримали 13 організаторів. За свої "послуги" вони просили від 2,5 до 30 тисяч доларів. Ідеї в ділків були різні – фіктивне опікунство над родичами; оформлення непридатності через ВЛК; підроблені медичні документи з тяжкими діагнозами; оформлення на стаціонарне лікування; незаконне переправлення чоловіків через кордон; бронювання через фіктивне працевлаштування. Зокрема, на Львівщині за 30 тисяч доларів інспектор ДПСУ обіцяв забезпечити безперешкодний виїзд до ЄС.

Також було затримано колишнього народного депутата, який, за даними слідства, організував схему ухилення від мобілізації. Він пропонував військовозобов'язаним оформити III групу інвалідності за 10 тисяч доларів, що дозволяло надалі отримати відстрочку від мобілізації.