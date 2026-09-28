Три условия для лишения права на имущество

Согласно постановлению Верховного Суда, лишение лица права на наследование является крайней мерой, требующей наличия четко определенных законом обстоятельств. Для лишения права на наследование имущества истец должен одновременно доказать три юридических факта: беспомощное состояние наследодателя, необходимость в помощи именно от этого родственника и умышленное уклонение лица от оказания помощи при наличии такой возможности. Об этом говорится в материалах дела №522/22370/23.

Спор возник между родными сестрой и братом после смерти их матери в июне 2021 года. Дочь, которая ухаживала за матерью во время длительного лечения туберкулеза и организовала похороны, требовала лишить брата доли в квартире.

Истица указывала на то, что брат не оказывал материальной помощи, имел несколько судимостей и не общался с семьей.

Мать обещала, что не составит завещание в пользу мужа, потому что он угрожал ей расправой, угрожал расправой внукам, мать боялась его и просила быть осторожной, остерегаться его,

– говорится в материалах дела.

При этом решение судов о законной возможности мужа получить наследство подкреплялось тем, что истица не доказала надлежащими и допустимыми доказательствами умышленного уклонения ответчика от оказания помощи матери при возможности ее оказания, а также пребывания наследодателя в беспомощном состоянии и потребности наследодателя в помощи именно от сына.

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Верховный Суд согласился с этим и пояснил, что факт болезни наследодателя сам по себе не является основанием для лишения наследства в соответствии со статьей 1224 Гражданского кодекса Украины.

Важно! Эта статья определяет условия лишения человека права на получение наследства. Закон разрешает принимать такие решения, если наследник умышленно лишил наследство жизни, препятствовал составлению завещания или уклонялся от оказания помощи беспомощному наследодателю.

Было подчеркнуто, что наследственный спор не должен превращаться в оценку того, кто из детей сделал для родителей больше. Уход за матерью со стороны дочери не лишает сына его законного права.

Установление таких жестких критериев доказывания защищает имущественные права граждан от необоснованных исков на фоне личных семейных конфликтов.

При каких условиях можно лишить человека наследства

Доказать, что наследник не обеспечивал матери надлежащего ухода, возможно, если она была беспомощной. Это состояние, когда человек из-за возраста или болезни совершенно не может обеспечивать свои бытовые потребности. Пребывание в больнице или наличие тяжелого диагноза автоматически этого не подтверждают.

В данном конкретном случае суд не усмотрел достаточных доказательств того, что мать мужа нуждалась в помощи посторонних лиц, хотя и находилась на стационарном лечении.

Кроме того, наследник должен был требовать помощи именно от одного конкретного лица. Тогда, если оно не выполнило свою обязанность, суд может лишить его права на наследство.

Также это возможно, если наследник сознательно уклонялся от оказания помощи. Это происходит в случаях, когда человек знал о своей обязанности, имел возможность помочь, а его бездействие ничем не подтверждалось.

Напомним, чтобы оформить квартиру на себя, наследнику необходимо обратиться к нотариусу с заявлением о принятии наследства в течение 6 месяцев после смерти владельца. Если этот срок будет пропущен, вопрос придется решать через суд.

Для оформления понадобятся паспорт и РНОКПП наследника, свидетельство о смерти, документы о родственных связях, завещание и документы на право собственности на квартиру. Чаще всего проблемы возникают именно с документами на недвижимость, особенно если квартира старая и право собственности оформлялось еще до появления электронных реестров.