Три умови для позбавлення права на майно

Згідно з постановою Верховного Суду, усунення особи від спадкування є крайнім заходом, який вимагає наявності чітко визначених законом обставин. Для заборони успадковувати майно позивач повинен одночасно довести три юридичні факти: безпорадний стан спадкодавця, потребу в допомозі саме від цього родича та умисне ухилення особи за наявності можливості допомогти. Про це йдеться в матеріалах справи №522/22370/23.

Спір виник між рідними сестрою та братом після смерті їхньої матері у червні 2021 року. Дочка, яка доглядала матір під час тривалого лікування туберкульозу та організувала поховання, вимагала позбавити брата частки у квартирі.

Позивачка вказувала на те, що брат не надавав матеріальної допомоги, мав декілька судимостей і не спілкувався з родиною.

Мати обіцяла, що не складе заповіт на користь чоловіка, тому що він погрожував їй розправою, погрожував розправою онукам, матір боялася його та просила бути обережною, остерігатися його,

– написано в матеріалах справи.

При цьому рішення судів про законну можливість чоловіка отримати спадок підкріплювалася тим, що позивачка не довела належними та допустимими доказами умисного ухилення відповідача від надання допомоги матері при можливості її надання, а також перебування спадкодавця в безпорадному стані та потреби спадкодавця у допомозі саме від сина.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Верховний Суд погодився і пояснив, що факт хвороби спадкодавця сам по собі не є підставою для позбавлення спадщини за статтею 1224 Цивільного кодексу України.

Важливо! Ця стаття визначає умови позбавлення людини права на отримання спадщини. Закон дозволяє ухвалювати такі рішення, якщо спадкоємець умисно позбавив життя спадкодавця, перешкоджав складанню заповіту або ухилявся від допомоги безпорадному спадкодавцю.

Було підкреслено, що спадковий спір не повинен перетворюватися на оцінку того, хто з дітей зробив для батьків більше. Догляд за матір'ю з боку дочки не позбавляє сина його законного права.

Визначення таких жорстких критеріїв доказування захищає майнові права громадян від безпідставних позовів на тлі особистих сімейних конфліктів.

За яких умов можна позбавити людину спадку

Довести, що спадкоємець не надавав належного догляду матері можливо, якщо вона була безпорадною. Це стан, коли людина через вік чи хворобу зовсім не може забезпечувати свої побутові потреби. Перебування в лікарні чи наявність тяжкого діагнозу автоматично цього не підтверджують.

У конкретному випадку суд не побачив достатніх доказів, що мати чоловіка потребувала допомоги сторонніх осіб, хоча й перебувала на стаціонарному лікуванні.

Також спадкоємець повинен був вимагати допомоги саме одної особи. Тоді, якщо вона не виконала обов'язок, суд може позбавити права на спадщину.

Також це можливо, якщо спадкоємець свідомо ухилявся від допомоги. Це відбувається у випадках, коли людина знала про свій обов’язок, мала можливість допомогти, а її бездіяльність нічим не підтверджувалася.

Нагадаємо, щоб оформити квартиру на себе, спадкоємцю потрібно звернутися до нотаріуса із заявою про прийняття спадщини протягом 6 місяців після смерті власника. Якщо строк пропустити, питання доведеться вирішувати через суд.

Для оформлення знадобляться паспорт та РНОКПП спадкоємця, свідоцтво про смерть, документи про родинні зв’язки, заповіт, та документи на право власності на квартиру. Найчастіше проблеми виникають саме з документами на нерухомість, особливо якщо квартира стара і право власності оформлювали ще до появи електронних реєстрів.