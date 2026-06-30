"Справедливое наказание" за игнорирование минуты молчания на предприятии

Популистские заявления о минуте молчания со стороны представителей власти уже не удивляют. Однако новый скандал развязала советник главы Офиса Президента Виктория Страхова.

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По словам чиновницы, все руководители предприятий, где игнорируют минуту молчания, должны быть лишены права на бронирование. Именно такую "идею" Страхова предложила министру обороны Михаилу Федорову.

Так, по мнению советницы, аннулировать бронь руководителю и владельцу критически важного предприятия нужно в том случае, если они "не уважают память павших".

А фиксацию предлагаю проводить сотрудниками ТЦК и полиции под прикрытием. Выполним ли мы план мобилизации – не факт, но хоть приучим людей к уважению,

– написала Страхова.

Как отреагировали люди?

В комментариях не было ни слова в поддержку такой идеи. Напротив, люди сочли высказывания Страховой позорными, а соответствующие решения – возможной ошибкой. Таких комментариев под сообщением уже сотни.

Кто ты такая? Позволяешь себе поношать Конституцию Украины и права человека!?

Какая-то неутомимая и отвратительная погоня за извечным карго-культом. Зачем? Чтобы окончательно опорочить эту минуту молчания? Насчет нее и так очень разные мнения, на самом деле. А так ее будут вообще ненавидеть и вместо памяти о погибших воинах будут ассоциировать с очередными тупыми обязанностями от государства.

То есть больницы можно закрывать, потому что там в 9:00 спасают людей. Пожарные тоже лишние, потому что тоже могут в это время спасать людей. Продукты тоже не нужны.

Такие методы только усугубят раскол в обществе и усилив напряжение. Нам нужно строить прозрачную и понятную систему мобилизации, а не создавать искусственные поводы для давления на бизнес, который и так едва держится и доначисляет.

Поэтому такие разговоры стали не столько достойной идеей, сколько поводом для острой общественной дискуссии. Под видом необходимости чтить память Героев выдвигается предложение о нарушении пределов государственного контроля и законности применения санкций.

Публичное предложение чиновницы не имеет юридической силы, однако само появление таких инициатив свидетельствует о поиске новых механизмов влияния на общество в условиях войны.

В Украине минута молчания объявляется ежедневно

В Украине на законодательном уровне установлена ежедневная общенациональная минута молчания в 9:00 в память о погибших защитниках и жертвах агрессии. Соответствующий закон подписал Владимир Зеленский.

На органы власти и местное самоуправление возложена обязанность информировать о минуте молчания на предприятиях, в учреждениях и организациях, а также на территориях, где действуют их полномочия.

Кроме того, правительство разрешило объявлять минуту молчания через системы оповещения в населенных пунктах.