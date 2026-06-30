"Справедливе покарання" за ігнорування хвилини мовчання на підприємстві

Популістські заяви про хвилину мовчання від представників влади вже не дивують. Проте новий скандал розпочала радниця керівника Офісу Президента Вікторія Страхова.

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За словами посадовиці, усі керівники підприємств, де ігнорують хвилину мовчання, мають бути позбавлені права на бронювання. Саме таку "ідею" Страхова запропонувала міністру оборони Михайлу Федорову.

Так, на думку радниці, анулювати бронь керівнику та власнику критичного підприємства треба в тому випадку, якщо вони "не поважають пам'ять полеглих".

А фіксацію пропоную проводити співробітниками ТЦК та поліції під прикриттям. Чи виконаємо план мобілізації – не факт, але хоч привчимо людей до поваги,

– написала Страхова.

Як відреагували люди?

У коментарях не було жодного слова щодо підтримки такої ідеї. Натомість люди вважали висловлювання Страхової ганебним, а відповідні рішення – можливою помилкою. Таких коментарів під повідомленням є вже сотні.

Хто ти така? Дозволяєш собі паплюжити Конституцію України та права людини!?

Якась невтомна й прикра гонитва за одвічним карго-культом. Навіщо? Щоб остаточно спаплюжити цю хвилину мовчання? Щодо неї й так дуже різні думки, насправді. А так будуть взагалі ненавидіти і замість згадки про загиблих воїнів будуть асоціювати з черговими тупими обов'язками від держави.

Тобто лікарні можна закривати, бо там о 9:00 рятують людей. Пожежники теж зайві, бо теж можуть в цей час рятувати людей. Продукти теж не потрібні.

Такі методи лише поглиблять розкол у суспільстві та додадуть напруги. Нам потрібно будувати прозору та зрозумілу систему мобілізації, а не створювати штучні приводи для тиску на бізнес, який і так ледве тримається та донатить.

Тож такі розмови стали не скільки гідною ідеєю, скільки приводом для гострої суспільної дискусії. Під виглядом необхідності пам'ятати Героїв подається пропозиція порушення меж державного контролю та законності застосування санкцій.

Публічна пропозиція посадовиці не має юридичної сили, однак сама поява таких ініціатив свідчить про пошук нових механізмів впливу на суспільство в умовах війни.

В Україні хвилина мовчання оголошується щоденно

В Україні встановили на законодавчому рівні щоденну загальнонаціональну хвилину мовчання о 9:00 для вшанування загиблих захисників та жертв агресії. Відповідний закон підписав Володимир Зеленський.

На владу та місцеве самоврядування поклали обов'язок інформувати про хвилину мовчання на підприємствах, в установах та організаціях і на територіях, де діють їхні повноваження.

Крім того, уряд дозволив оголошувати хвилину мовчання через системи оповіщення в населених пунктах.