Про це у п'ятницю, 22 травня, заявила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Де звучатиме сигнал оголошення про вшанування пам'яті о 09:00?

Уряд ухвалив рішення дозволити використання систем оповіщення для оголошень про вшанування пам'яті.

Свириденко уточнила, що відтепер такі повідомлення транслюватимуться щодня о 09:00 під час загальнонаціональної хвилини мовчання. Також системи оповіщення залучатимуть під час щорічної всеукраїнської акції "Запали свічку", яка проходить у четверту суботу листопада на вшанування жертв Голодомору 1932 – 1933 років.

Формуємо нову культуру пам'яті. Щоденна хвилина мовчання – важлива її складова і прояв нашої поваги до полеглих Захисників і Захисниць, цивільних громадян,

– додала Свириденко.

Зауважимо, що цьогоріч 6 березня президент Володимир Зеленський підписав закон про щоденну загальнонаціональну хвилину мовчання о 9:00 для вшанування загиблих захисників та жертв агресії. Документ передбачає, що влада та місцеве самоврядування повинні інформувати про початок хвилини мовчання і її завершення:

на підприємствах;

в установах та організаціях, що належать до сфери їхнього управління;

на територіях, де вони здійснюють свої повноваження.

Повідомлення про хвилину мовчання також мають давати усі медіа.

Зокрема до нової соціальної ініціативи долучився і 24 Канал. З березня щоранку о 9:00 на сторінках сайту 24 Каналу з'являється спеціальне повідомлення із відліком хвилини мовчання.

Важливо! 22 травня Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, посилаючись на дані ООН, повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення від атак ворога загинуло щонайменше 15 850 цивільних громадян, з них – 791 дитина. Поранень зазнали 44 809 людей, з яких 2 752 – діти. Наразі ідеться про підтверджені випадки, однак реальні цифри, додає Лубінець, можуть бути значно більшими.



За даними Bring Kids Back, станом на зараз зафіксовано 20 570 записів щодо примусового переміщення чи депортації українських дітей Росією.

Кого нещодавно втратила Україна?

Зауважимо, що у період із січня по квітень 2026 року число жертв серед цивільних українців зросло на 21% порівняно з таким самим періодом торік. А у порівнянні з 2024 роком – на 93%.

11 травня Україна втратила 42-річного захисника із Полтавщини Роман Шамота – він загинув під час виконання бойового завдання у Запорізькій області.

Також у Запорізькій області, біля Оріхова обірвалось життя 35-річного командира артилерійського взводу з Івано-Франківщини, Михайла Щепанського. Останній свій бій Михайло прийняв 28 квітня. У захисника залишилася дружина та донька.

Внаслідок атаки по Дніпру в ніч на 20 травня загинуло двоє цивільних людей, ще шестеро зазнали поранень.