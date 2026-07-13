Можно ли ездить на мотоциклах по лесу без ограничений

В Украине закон не разрешает ездить по лесу на мотоцикле или автомобиле. Однако на некоторых участках, предназначенных для хозяйственных нужд или общего пользования, никто не может запретить пребывание. Но следует обращать внимание на возможные местные запреты. В целом Лесной кодекс Украины предоставляет право местным властям разрешать или запрещать езду на мотоциклах в лесу.

Нельзя ездить наугад по всем возможным тропам. Вне дорог также запрещено движение любого транспорта, кроме служебного. Такие правила действуют в целях защиты лесных насаждений, почв и животного мира. Их нарушение противоречит охране природы.

Особые запреты или ограничения действуют в заповедниках, национальных природных парках, заказниках и охраняемых местностях.

Также движение транспорта и в целом прогулки в лесу могут быть ограничены из-за высокой пожарной опасности.

Ответственность за нарушение

За нарушение правил, установленных Лесным кодексом, в Украине предусмотрена административная ответственность. Также нарушитель должен возместить причиненный окружающей среде ущерб.

Экологи отмечают, что мотоцикл в целом разрушает лесную подстилку и почву, повреждает молодые растения и корни деревьев. Кроме того, гул двигателя беспокоит диких животных, особенно в период размножения. Помимо этого, такая техника может вызывать эрозию почв и повышает риск возникновения лесных пожаров.

За нарушениями следят лесная охрана, администрация национальных парков и непосредственно полиция. Если мотоцикл или другое подобное транспортное средство ездит где-либо, кроме дорог общего пользования, то водитель может получить штраф в размере от 90 до 270 необлагаемых минимумов доходов граждан. В 2026 году это 1 530 – 4 590 гривен. Отдельное наказание предусмотрено за нанесение ущерба лесу. Водитель не только будет платить штраф, но и дополнительно должен будет возместить ущерб, который нередко превышает сам штраф.

Важно, что мотоцикл могут изъять за особо серьезные правонарушения по решению полиции. Лесная охрана не имеет полномочий предпринимать такие действия.

Поэтому кататься на мотоцикле в лесу можно не везде. Игнорируя запрет на движение мотоциклов в природных зонах, водитель рискует получить штраф и возмещать нанесенный природе ущерб. Поэтому перед поездкой стоит убедиться, что выбранный участок открыт для движения транспорта и на нем не действуют специальные запреты.

Напомним, вред лесу можно также нанести при вырубке деревьев. Наказание зависит от причиненного ущерба. За существенный ущерб нарушителю могут назначить не только штраф, но и ограничение или лишение свободы, особенно если деревья вырубались в заповедниках или других природоохранных территориях.