Чи можна їздити на мотоциклах по лісу без обмежень

В Україні закон не дозволяє їздити по лісу на мотоциклі чи авто. Але на деяких ділянках, що призначені для господарських потреб або загального користування, ніхто не може заборонити перебування. Але варто слідкувати за можливими місцевими заборонами. Загалом Лісовий кодекс України надає право місцевій владі дозволяти, чи забороняти катання на мотоциклах у лісі.

Не можна їздити навмання через усі можливі стежки. Поза дорогою також забороняється рух будь-якого транспорту, крім службового. Такі правила діють через захист лісових насаджень, ґрунтів, тваринного світу. Їхнє порушення суперечить охороні природи.

Особлива заборона чи обмеження діють у заповідниках, національних природних парках, заказниках та чи місцевостях, які охороняються.

Також обмежувати рух транспорту та й загалом прогулянки у лісі можуть через високу пожежну небезпеку.

Відповідальність за порушення

За порушення правил, встановлених Лісовим кодексом, в Україні передбачена адміністративна відповідальність. Також порушник має відшкодувати заподіяну довкіллю шкоду.

Екологи зауважують, що мотоцикл загалом руйнує лісову підстилку й ґрунт, пошкоджує молоді рослини та коріння дерев. Також гудіння двигуна турбує диких тварин, особливо в період розмноження. Крім того, така техніка може спричиняти ерозію ґрунтів і підвищує ризик виникнення лісових пожеж.

За правопорушеннями слідкує лісова охорона, адміністрація в національних парках і безпосередньо поліція. Якщо мотоцикл чи інших подібний засіб їздить десь, крім доріг загального користування, то водій може отримати штраф у розмірі від 90 до 270 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. У 2026 році це 1 530 – 4 590 гривень. Окреме покарання існує за пошкодження лісу. Водій не лише сплачуватиме штраф, але й додатково матиме відшкодувати шкоду, яка нерідко є більшою, ніж сам штраф.

Важливо, що мотоцикл можуть вилучити за особливо серйозні правопорушення за рішенням поліції. Лісова охорона не має повноважень вчиняти такі дії.

Тож кататися на мотоциклі в лісі можна не всюди. Ігноруючи заборону на рух мотоциклів у природних зонах, водій ризикує отримати штраф і відшкодовувати завдану природі шкоду. Тому перед поїздкою варто переконатися, що обрана ділянка відкрита для руху транспорту та на ній не діють спеціальні заборони.

Нагадаємо, шкоду лісу можна також завдати під час вирубки дерев. Покарання залежить від завданої шкоди. За істотні збитки порушнику можуть призначити не лише штраф, а й обмеження або позбавлення волі, особливо якщо дерева вирубували у заповідниках чи інших природоохоронних територіях.