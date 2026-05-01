Почему развод может усложниться?

Об этом заявила народный депутат от фракции "Голос" Наталья Пипа в эфире "Киев24".

По ее словам, изменения в Гражданский кодекс содержат советские подходы, которые уже давно устарели в современном мире. Они только усложнят и сделают значительно длиннее процесс расторжения брака.

Когда люди разводятся, им дают полгода времени на "подумать" – и это точно советская практика. А это означает, что нужно или медиатора, или психолога, или дополнительных юристов, и соответственно процесс усложняется. Вместо того чтобы решить вопрос, он только усложняется,

– отмечает Пипа.

Кроме сложности процесса, нардеп критикует и другие положения обновленного Кодекса. В частности, она говорит, что в нем не регулируется вопрос расторжения гражданского брака или права детей от разных браков при разводе.

Таких норма очень много, которые на самом деле напоминают гражданский кодекс действующий в России,

– отметила госпожа Наталья.

Поэтому она призвала правозащитников активно присоединиться к обсуждению реформы, чтобы во втором чтении Рада могла внести необходимые изменения. Ведь, как говорит нардеп, обновленный Гражданский кодекс "коснется каждого".

Заметьте! Адвокат Юлия Мартемьянова в комментарии 24 Канала тоже раскритиковала срок для примирения, который прописан в обновленном кодексе. По ее словам, это "мертвый инструмент" сегодня, а его целесообразность введения его почти во всех случаях развода через суд крайне сомнительна.

Что известно о новом Гражданском кодексе?

Во вторник, 28 апреля, Верховная Рада приняла за основу законопроект №15150 обновленного Гражданского кодекса Украины. За проголосовали 245 народных депутатов.

Новый кодекс, если его примут будет состоять из 9 книг и внесет изменения в нормы, которыми будут руководствоваться гражданские, семейные и некоторые международные отношения.

Верховная Рада сделала первый шаг, приняв проект за основу. Законопроект № 15150 – это результат более 7 лет работы. Это работа более 300 лучших юристов со всех уголков страны,

– отметил во время заседания председатель ВР Руслан Стефанчук.

Впрочем, стоит отметить, что инициаторы проекта называют его историческим шагом к обновлению частного права, однако некоторые нормы специалисты настойчиво советуют пересмотреть.

В частности, юристы YouControl пришли к выводу, что некоторые из них угрожают прозрачности. Например, статья 328 о "праве на забвение".

Согласно ей, физическое лицо может требовать удалить информацию о себе из поисковых систем и баз данных не только если она недостоверна, но и если она просто "потеряла общественный интерес",

– отметили эксперты.

Юристы считают, что эта норма может стать идеальным инструментом для злоупотреблений.

Важно! Действующий Гражданский кодекс Украины был принят еще в 2003 году. С тех пор в его отдельные положения неоднократно вносили изменения, однако они имели единичный характер. За более чем два десятилетия кодекс не проходил комплексного обновления, поэтому постепенно терял соответствие современным социальным и экономическим реалиям.

Почему кодекс призывают изменить?

Профильный комитет Верховной Рады считает, что законопроект о новом Гражданском кодексе имеет существенные недостатки. В парламенте отмечают, что время для такой масштабной реформы выбрано неудачно, особенно учитывая войну.

Эксперты отмечают, что изменение базового кодекса, который регулирует все гражданские отношения, может создать дополнительные правовые риски. Речь идет о возможной неопределенности в применении норм и сложности их одинаковой трактовки. Фактически предлагается новая редакция кодекса, поэтому бизнесу, судам и гражданам понадобится время на адаптацию.

Общественные организации и правозащитники тоже критикуют законопроект за дискриминационные нормы. Они настойчиво призывают к его доработке.