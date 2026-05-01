Чому розлучення може ускладнитися?

Про це заявила народна депутатка від фракції "Голос" Наталія Піпа в етері "Київ24".

За її словами, зміни до Цивільного кодексу місять радянські підходи, які вже давно застаріли у сучасному світі. Вони лише ускладнять і зроблять значно довшим процес розірвання шлюбу.

Коли люди розлучаються, їм дають пів року часу на "подумати" – і це точно радянська практика. А це означає, що потрібно або медіатора, або психолога, або додаткових юристів, і відповідно процес ускладнюється. Замість того щоб вирішити питання, воно лише ускладнюється,

– зазначає Піпа.

Окрім складності процесу, нардепка критикує й інші положення оновленого Кодексу. Зокрема, вона говорить, що у ньому не регулюється питання розірвання цивільного шлюбу або права дітей від різних шлюбів при розлученні.

Отаких норма є дуже багато, які насправді нагадують цивільний кодекс діючий у Росії,

– зауважила пані Наталія.

Тому вона закликала правозахисників активно долучитися до обговорення реформи, щоб у другому читанні Рада могла внести необхідні зміни. Адже, як говорить нардепка, оновлений Цивільний кодекс "торкнеться кожного".

Зауважте! Адвокатка Юлія Мартем'янова у коментарі 24 Каналу теж розкритикувала строк для примирення, який прописаний в оновленому кодексі. За її словами, це "мертвий інструмент" сьогодні, а його доцільність запровадження його майже в усіх випадках розлучення через суд вкрай сумнівна.

Що відомо про новий Цивільний кодекс?

У вівторок, 28 квітня, Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №15150 оновленого Цивільного кодексу України. За проголосували 245 народні депутати.

Новий кодекс, якщо його ухвалять складатиметься з 9 книг і внесе зміни до норм, якими керуватимуться цивільні, сімейні та деякі міжнародні відносини.

Верховна Рада зробила перший крок, ухваливши проєкт за основу. Законопроєкт № 15150 – це результат понад 7 років роботи. Це робота понад 300 найкращих юристів з усіх куточків країни,

– зазначив під час засідання голова ВР Руслан Стефанчук.

Втім, варто зазначити, що ініціатори проєкту називають його історичним кроком до оновлення приватного права, однак деякі норми фахівці наполегливо радять переглянути.

Зокрема, юристи YouControl дійшли висновку, що певні з них загрожують прозорості. Наприклад, стаття 328 про "право на забуття".

Відповідно до неї, фізична особа може вимагати видалити інформацію про себе з пошукових систем та баз даних не лише якщо вона недостовірна, а й якщо вона просто "втратила суспільний інтерес",

– зауважили експерти.

Юристи вважають, що ця норма може стати ідеальним інструментом для зловживань.

Важливо! Чинний Цивільний кодекс України був ухвалений ще у 2003 році. Відтоді до його окремих положень неодноразово вносили зміни, однак вони мали поодинокий характер. За понад два десятиліття кодекс не проходив комплексного оновлення, тому поступово втрачав відповідність сучасним соціальним та економічним реаліям.

Чому кодекс закликають змінити?

Профільний комітет Верховної Ради вважає, що законопроєкт про новий Цивільний кодекс має суттєві недоліки. У парламенті зазначають, що час для такої масштабної реформи обрано невдало, особливо з огляду на війну.

Експерти наголошують, що зміна базового кодексу, який регулює всі цивільні відносини, може створити додаткові правові ризики. Йдеться про можливу невизначеність у застосуванні норм і складність їх однакового трактування. Фактично пропонується нова редакція кодексу, тож бізнесу, судам і громадянам знадобиться час на адаптацію.

Громадські організації та правозахисники теж критикують законопроєкт за дискримінаційні норми. Вони наполегливо закликають до його доопрацювання.